Znana marka znika z Rosji po 20 latach

Zarząd LPP podjął decyzję o sprzedaży, należącej do grupy zarejestrowanej w Rosji, spółki RE Trading OOO konsorcjum chińskiemu. Konsekwencją zawartej transakcji będzie zakończenie działalności Grupy LPP na terytorium Rosji po 20 latach obecności na tym rynku.

Właściciel Reserved żegna się z Rosją po 20 latach/fot. materiały prasowe

Właściciel Reserved znika z Rosji

"Na mocy ustaleń stron transakcji, kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP SA, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej" - informuje LPP.



Dodajmy, że pod koniec kwietnia grupa LPP podjęła kierunkową decyzję o sprzedaży należących do niej zarejestrowanych w Rosji spółek RE Trading OOO oraz LLC Re Development.

