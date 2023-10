Handel

Znana sieć gastronomiczna debiutuje w nowym mieście. Co w ofercie?

Autor: inf. pras.

Data: 03-10-2023, 16:05

We wrześniu do grona najemców strefy Qulinarium w Manufakturze dołączył Salad Story. To jedyny punkt tej sieci w Łodzi. W ofercie są dania kuchni roślinnej: wbrew nazwie nie tylko sałatki, ale także burgery, bowle, zupy i wrapy.

We wrześniu do grona najemców strefy Qulinarium w Manufakturze dołączył Salad Story. fot. mat. pras.