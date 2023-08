- Żabka jest już realnym silnym konkurentem dla formatów gastronomicznych, oferujących szybkie jedzenie, a z drugiej strony buduje też nawyki, które w moim przekonaniu mogą przyczynić się do wzmocnienia w przyszłości rynku gastronomicznego - mówi nam Szymon Mordasiewicz, Commercial Director GfK ConsumerPanel&Services.

Szymon Mordasiewicz, Commercial Director GfK ConsumerPanel&Services./fot. materiały prasowe

Gastronomia ciągle ma pod górkę. Covid, wybuch wojny i wysoka inflacja - nie pomogły.

Zdaniem Szymona Mordasiewicza, Commercial Director GfK ConsumerPanel&Services, korzystanie z restauracji, zewnętrznych form gastronomii, zaczyna przybierać formę luksusu, na który pozwalamy sobie z ograniczoną swobodą.

Do tego oferta sieci takich jak m.in. Żabka zaczyna być mocno konkurencyjna, głównie cenowo, dla tradycyjnej gastronomii.

Zwyczaje konsumentów w kanale HoReCa

Ostatnie lata bardzo mocno odcisnęły się na kondycji kanału HoReCa. Najpierw Covid, a potem rosnące koszty prowadzenia przedsiębiorstwa zderzone z rosnącymi kosztami prowadzenia gospodarstwa domowego.

- Taki układ czynników może prowadzić tylko do problemów w gastronomii. Po pierwsze tysiące lokali zostało zamkniętych. W roku 2019 mieliśmy ponad 72 tysiące lokali gastronomicznych a w 2022 już 59 tysięcy. W te kilka lat rynek HoReCa, pod względem liczebności placówek, cofnął się do roku 2010, a pod względem obrotów, do roku 2015. Przez lata branża gastronomiczna bardzo skutecznie pracowała nad tym, żeby wyciągnąć nas z domów i zmienić nawyki w zakresie konsumpcji poza domem. GUS podaje że w roku 2012 udział wydatków na hotele i restauracje w portfelach gospodarstw domowych to było 2,8%, a w roku 2018 było to już 5% - nastąpiło niemal podwojenie w ciągu tylko 6 lat. A potem Covid i drożyzna cofnęły nas w 2021 r. do 4,1% - wylicza Szymon Mordasiewicz, Commercial Director GfK ConsumerPanel&Services.

Konieczność liczenia się z wysokimi rachunkami praktycznie w każdym obszarze życia powoduje też, że w maju 2023 aż 44% gospodarstw domowych wymienia jedzenie poza domem na liście 5 obszarów, w których będzie najbardziej oszczędzać

- O tym, że nie jest to jeszcze część naszego DNA, może świadczyć fakt, że w roku 2022 w takich krajach jak Hiszpania, Włochy czy Węgry nastąpiło odbicie się udziału wydatków na gastronomię i hotele a w Polsce nie. Korzystanie z restauracji, zewnętrznych form gastronomii, zaczyna zatem przybierać formę luksusu, na który pozwalamy sobie z ograniczoną swobodą. I choć w ciągu roku taki sam odsetek populacji skorzystał z usług gastronomii i było to 57% to średnio odwiedzali tylko 2,8 lokali a nie 4,2 jak rok wcześniej - dodaje ekspert.

Żabka stanowi część rynku HoReCa

Sieci handlowe obecne na polskim rynku, w tym np. Żabka, podbijają rynek swoimi hot dogami i gastronomiczną ofertą. Co ciekawe oferta gastro mobilnych Żabek, które stacjonują na masowych imprezach i festiwalach muzycznych w Polsce, jest niemal o połowę tańsza niż np. oferta food trucków. Czy format taki jak Żabka może odebrać klasycznej gastronomii konsumentów. Czy Żabka to konkurencja dla gastronomii?

- Żabka stanowi zdecydowanie część tego rynku, jest zawieszona między fast foodem czy barem a lokalami typu bistro znanymi choćby ze stacji benzynowych. Koncept sklepu convenience z rozbudowaną ofertą gastronomiczną to koncept doskonale znany w Azji, w szczególności w Korei Południowej czy Japonii gdzie oprócz zrobienia zakupów można przy stoliku zjeść zakupione dania – jeżeli tego wymagają to są podgrzewane przez pracownika sklepu. Żabka realizuje w ten sposób strategię placówki najbardziej wygodnej z możliwych, true convenience. Realizuje impulsowe potrzeby niemal w każdym obszarze konsumenta. Patrząc na to z boku mamy przecież produkty spożywcze i kosmetyczne, zdrapki, doładowania, prasę, odbiór paczek, funkcjonowanie w niedziele niehandlowe i zaspokojenie głodu z ofertą która już mocno wykracza poza hot doga a zaczęła rotować i zmieniać się w trybie niemal tygodniowym. Biorąc pod uwagę cenę jest to niesamowicie skuteczny sposób także na przywiązanie do siebie konsumenta dysponującym ograniczonym budżetem, dla którego takie menu jest absolutnie tym, czego potrzebuje - przyznaje Szymon Mordasiewicz.

Inne spojrzenie to oferta gastronomiczna dla tych którzy muszą oszczędzać – wystarczy spojrzeć gdzie ustawiają się największe kolejki po jedzenie w trakcie najbardziej turystycznie obleganych weekendów.

- Warto spojrzeć na to także w szerszym kontekście – uznając, że placówki Żabki konkurują np. z Orlen Bistro czy Wild Bean Cafe, to Żabka buduje ze swoimi 9000 placówkami kulturę konsumpcji na zewnątrz, która może kiedyś ewoluuje z hot doga w kierunku, pizzy, makaronu czy innej pozycji z menu lokalu, który już bistrem nie będzie. Z jednej strony Żabka jest zatem już realnym silnym konkurentem dla formatów gastronomicznych oferujących szybkie jedzenie a z drugiej buduje też nawyki, które w moim przekonaniu mogą przyczynić się do wzmocnienia w przyszłości rynku gastronomicznego. Kryzys kiedyś skończy i wrócimy do myślenia o wydatkach racjonalnie lub w kontekście przyjemności, a nie przede wszystkim oszczędnie - dodaje ekspert GfK.





