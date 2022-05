Znana sieć nie może już działać w Polsce. Pracownicy apelują do rządu

Sieć sklepów sportowych Go Sport musiała zamknąć wszystkie 25 placówek w Polsce, ponieważ należy do rosyjskich właścicieli. Zarząd Go Sport Polska informuje jednocześnie, że w kraju firma nie jest rentowna oraz nie przynosi korzyści finansowych obecnym właścicielom od samego momentu zakupu.

Sieć sklepów sportowych Go Sport musiała zamknąć wszystkie 25 placówek w Polsce. fot. shutterstock

Dlaczego Go Sport musiał zamknąć sklepy w Polsce?

25 kwietnia 2022 r. Go Sport Polska Sp. z o.o. została objęta sankcjami gospodarczymi, które stawiają przyszłość spółki pod znakiem zapytania - poinformowała sieć.

Zgodnie z prawnymi restrykcjami do odwołania została zawieszona działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego. Nie działa także strona internetowa sieci.

Co Go Sport ma wspólnego z Rosją?

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu sieci Go Sport, sieć do 2019 r. była własnością francuską. Następnie została kupiona przez singapurską spółkę Sportmaster Operations Ltd., której właścicielami są osoby pochodzenia rosyjskiego.

Działalność operacyjna Sportmaster Operations Ltd. oraz jej fundusze znajdują się w Singapurze.

Czy Go Sport Polska zmieni właściciela?

Jak informuje Go Sport, w związku z trwającą wojną w Ukrainie, już 3 marca 2022 r. właściciele firmy podjęli decyzję o jej sprzedaży w celu zagwarantowania ciągłości zatrudnienia międzynarodowego zespołu pracującego w Polsce.

- Proces sprzedaży jest obecnie na bardzo zaawansowanym etapie. Od samego początku zarząd Go Sport Polska za priorytet stawiał sobie bezpieczeństwo blisko 500 pracowników oraz ich rodzin – zapewnienia im miejsc pracy oraz przyszłości. Na tym chcielibyśmy się skupić w najbliższym czasie - informuje sieć.

Go Sport nie jest rentowne w Polsce

Zarząd Go Sport Polska informuje jednocześnie, że w kraju firma nie jest rentowna oraz nie przynosi korzyści finansowych obecnym właścicielom od samego momentu zakupu.

- Pensje, VAT i podatki są płacone w Polsce. Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach podjętych w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia oraz związanych ze zmianami w strukturach właścicielskich.

Pracownicy sieci Go Sport wystosowali apel do rządu, w którym domagają się wznowienia działalności całej sieci sklepów w trybie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.