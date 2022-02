Znana sieć rekrutuje do centrum dystrybucyjnego. Ile można zarobić?

Lidl Polska prowadzi kampanię rekrutacyjną do swojego nowego Centrum Dystrybucji w Dobroszycach. Jest to 12. obiekt magazynowy Lidla, w którym przewidziana jest ok. 300-osobowa załoga.

Autor: oprac. portalspozywczy.pl

Data: 07-02-2022, 11:58

Lidl rekrutuje przez cały rok

Rekrutacja odbywa się pod hasłem „Widzimy Cię w tej roli”. Potrwa przez cały luty. Sieć zachęca kandydatów atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia – wysokimi zarobkami, umową o pracę oraz dodatkowymi benefitami, w tym m.in. prywatną opieką zdrowotną, wyprawką dla dzieci oraz nauką języka obcego online. Dodatkowo w nowym Centrum Dystrybucji zagwarantowane są obiady za 1 zł oraz opieka fizjoterapeuty.

Nowe Centrum Dystrybucji Lidl Polska w Dobroszycach będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio sieci w Europie. Planowana powierzchnia użytkowa nowego obiektu to około 67 000 mkw. Pierwsze dostawy do sklepów opuszczą Centrum Dystrybucyjne jesienią 2022.

Docelowo zespół nowego Centrum Dystrybucji w Dobroszycach będzie się składać z ok. 300 osób. Kompletowanie załogi właśnie trwa. Lidl poszukuje pracowników m.in. na stanowisko komisjoner, do którego zadań należy przygotowywanie i realizacja zamówień sklepowych, rozmieszczanie oraz transport towarów w magazynie, a także udział w inwentaryzacjach. Firma prowadzi także rekrutację pracowników do pracy w obszarze recyklingu i sortowania surowców, którzy będą odpowiadać za sortowanie surowców wtórnych, weryfikację dokumentów przewozowych, dbanie o porządek na terenie magazynu oraz zapewnienie odpowiedniej ilości palet.

Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom Lidl Polska zapewnia szkolenie wdrażające. W kandydatach sieć doceni przede wszystkim chęć do pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie. Rekrutacja potrwa do 28 lutego. CV można przesłać do Lidla poprzez formularz na stronie kariera.lidl.pl.

Jaka pensja w Lidlu?

Zatrudnieni pracownicy otrzymają umowę o pracę bez okresu próbnego. Pracodawca przedstawia także jasno w jaki sposób będzie się kształtować wynagrodzenia na przestrzeni kolejnych lat. Rozpoczynając pracę w Centrum Dystrybucji Lidl w Dobroszycach, na stanowisku Pracownik Magazynu, na początku zatrudnienia płaca wyniesie 4 350 zł brutto. Po pierwszym roku pracy zarobki wzrosną do poziomu 4 550 zł brutto. Po dwóch latach wyniosą 4 800 zł brutto. Natomiast po trzech latach wynagrodzenie osiągnie poziom 5 100 zł brutto.

Oprócz wysokich wynagrodzeń – wyższych niż średnie płace w handlu, swojej załodze Lidl gwarantuje pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia, wyprawka „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

W grudniu, przed Świętami wszyscy pracownicy otrzymali dodatkową niespodziankę 1 000 zł (z czego 800 zł w ramach wielkiej akcji promocyjnej Lidl Plus, w formie kuponów w aplikacji oraz 200 zł na kartę podarunkową). Dodatkowo do rąk dzieci pracowników trafiło ponad 21 000 świątecznych paczek.

Sieć handlowa promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne. Wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od płci, wieku i innych subiektywnych przesłanek. Decydują wyłącznie kompetencje. Wszyscy pracownicy oraz ich bliscy mogą poszerzać swoje kompetencje, dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online.

Lidl: W trosce o ekologię

W trosce o ochronę środowiska magazyn w Dobroszycach wyposażony zostanie w nowoczesne rozwiązania mające na celu ograniczenie wpływu nowej inwestycji na otoczenie. W obiekcie zostanie zastosowana instalacja fotowoltaiczna, system odzysku ciepła z instalacji chłodniczych wraz z ogrzewaniem płaszczyznowym podposadzkowym, system wykorzystania wody deszczowej (tzw. "wody szarej") w instalacjach sanitarnych. Dodatkową oszczędność energii zapewni oświetlenie LED oraz systemy ograniczające zużycie energii elektrycznej.

Docelowo nowe Centrum Dystrybucji będzie ubiegało się o certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), który jest przyznawany budynkom po dokonaniu wielokryterialnej oceny energetycznej i środowiskowej obiektu, tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii. Warto zaznaczyć, że inne Centra Dystrybucji sieci Lidl Polska, ulokowane w Bydgoszczy, Będzinie oraz Mińsku taki certyfikat już posiadają.

Przy nowym Centrum Dystrybucji w Dobroszycach zaplanowano także posadzenie łąki kwietnej. Będzie to największa łąka kwietna w Polsce, spośród tych zasadzonych przez firmę Lidl Polska. Łąki funkcjonują obok sklepów sieci m.in. w Lublinie, Wrocławiu, Opolu Lubelskim, Ustroniu Morskim oraz Warszawie. Łąki kwietne nie tylko cieszą oko różnorodnością roślin i pełnią barw, ale przede wszystkim stanowią cenne otoczenie dla pszczół, motyli i innych owadów. Te posadzone są niemal identyczne jak naturalne. Lidl w ten sposób wspiera bioróżnorodność, która ma wpływ na ochronę klimatu.