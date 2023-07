Lidl Polska rozwija sieć sklepów. Już w czwartek, 27 lipca, otworzy nowe sklepy w Starym Koniku, Otrębusach i we Włocławku.

W czwartek, 27 lipca, Lidl otworzy trzy nowe sklepy w trzech różnych miejscowościach. / fot. materiały prasowe

Lidl debiutuje w Starym Koniku i w Otrębusach

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Starym Koniku ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1344 mkw. W obiekcie zatrudniono 21 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 126 miejsc parkingowych. Jest to pierwszy Lidl w tej miejscowości.

Z kolei nowy Lidl we Włocławku przy ul. Kapitulnej 39 D ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1071 mkw. W obiekcie zatrudniono 18 osób. Zaś zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 117 miejsc parkingowych.

W Otrębusach Lidl otworzy swój pierwszy sklep w tej miejscowości przy ul. Pszczelińskiej 111. Sklep ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1351 mkw. W obiekcie zatrudniono 18 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 124 miejsc parkingowych.

Wszystkie sklepy będą czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 21:00.

„Jako Lidl Polska rozwijamy sieć naszych sklepów, zapewniając szeroką gamę produktów wysokiej jakości w niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Ponadto zachęcamy do pobierania naszej bezpłatnej aplikacji Lidl Plus, dzięki której klienci mogą korzystać z dodatkowych kuponów, akcji promocyjnych oraz opcji płatności mobilnej Lidl Pay. Cieszymy się, że otwierając nowe placówki, tworzymy jednocześnie nowe miejsca pracy dla lokalnych społeczności. Lidl Polska, jako odpowiedzialny pracodawca, zapewnia swoim pracownikom atrakcyjne i jedne z najwyższych wynagrodzeń w handlu, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych oraz możliwość rozwoju zawodowego” – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

