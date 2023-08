Lidl już wkrótce zmieni układ regałów i alejek w swoich sklepach mieszczących się w Belgii – czytamy w portalu Retail Detail. Modernizacja, która niebawem zostanie wprowadzona w życie, dotyczy aż 310 belgijskich placówek. Na czym będą polegać planowane udogodnienia? Układ wszystkich marketów ma zostać ujednolicony.





„Chodzi o to, by klienci rozpoznawali sklep Lidla natychmiast po wejściu do środka” – tłumaczy rzeczniczka Isabelle Colbrandt. „ Tuż za progiem naszego marketu zobaczą najpierw piekarnię, a zaraz potem dział owocowo-warzywny.”