Sieć sklepów Intermarché zapowiada nową akcję lojalnościową „Interpunkty”, a także liczne oferty promocyjne. Akcja wystartuje 16 listopada.

Intermarché zapowiada nową akcję lojalnościową i liczne oferty promocyjne na końcówkę roku. / fot. Materiały prasowe

Intermarché zapowiada nową akcję lojalnościową i liczne oferty promocyjne na końcówkę roku

16 listopada br. Intermarché wystartuje z nową akcją lojalnościową pod nazwą „Interpunkty”. Będzie ona skierowana do wszystkich posiadaczy karty Moje Intermarché. Podczas zakupów klienci będą mogli zbierać punkty, a następnie wymieniać je na nagrody w postaci tzw. „hitów produktowych” w symbolicznych kwotach, na przykład za grosz.

W listopadzie pojawi się też czasowa oferta na fanów Black Friday, gdzie wybrane artykuły będzie można nabyć w obniżonych cenach do -50%, liczne artykuły świąteczne w promocji od min. -10% do -50%, a sezonowe artykuły świąteczne nawet do -70%. Na klientów Intermarché będą czekać m.in. dwa katalogi świąteczne z pomysłami na dekorację domu i trafione prezenty, liczne oferty promocyjne na produkty do sprzątania, świąteczne słodycze i wypieki czy tradycyjne produkty mięsne, nieodłączne na wielu polskich stołach. W jednym miejscu klienci będą mogli zrobić kompletne zakupy świąteczne w atrakcyjnych cenach, a zaoszczędzony czas poświęcić bliskim lub wyczekiwanemu odpoczynkowi.

- Dostarczanie klientom szerokiej oferty produktowej w jak najbardziej przystępnych cenach jest dla nas priorytetem. W czasach wysokiej inflacji i coraz wyższych kosztów życia jako sieć Intermarché gwarantujemy konkurencyjność cenową, liczne akcje promocyjne, a tym samym możliwość oszczędzania, czyli tego, czego Polacy aktualnie poszukują. – mówi Tomasz Waligórski, Dyrektor Generalny Intermarché.

Dotychczasowe oferty dla stałych klientów i ogólnopolskie kampanie

W 2023 roku wiele atrakcyjnych promocji czekało na stałych klientów Intermarché. Wszyscy posiadacze karty Moje Intermarché mogli nie tylko skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej, ale również wziąć udział w akcji promocyjnej „Interkasa”. Skanując kartę lojalnościową, w zależności od wydanej kwoty, otrzymywali e-bony o wartości 5 zł, 10 zł lub 15 zł. Do tej pory sieć przeprowadziła już 4 edycje akcji i przekazała klientom łącznie kilkadziesiąt tysięcy bonów na zakupy.

To dla uczestników programu Moje Intermarché sieć wprowadziła w wybranych tygodniach dodatkowe promocje na poszczególne kategorie produktowe – w czerwcu i lipcu na wybrane mięso, a od sierpnia do października na warzywa i owoce. Do dziś akcje te cieszą się największym zainteresowaniem wśród klientów, co udowadniają najnowsze dane sieci. Od czerwca do października br. udział transakcji z kartą Moje Intermarché w ogólnej liczbie wszystkich transakcji w sieci wzrósł aż o 75%.

Warto zaznaczyć, że w pierwszym kwartale br. sieć rozpoczęła też kampanię „Oszczędzaj cały dzień z Intermarché”. W jej ramach oferowała aż 1500 produktów w dyskontowych cenach i udowadniała, że oszczędzanie nie musi oznacza rezygnacji z przyjemności. 1 czerwca br. wprowadziła dwie nowe odsłony kampanii: „Tanie Grillobranie” oraz „Oszczędzaj całe lato”. Jesienią zachęcała do odważnego eksperymentowania w kuchni poprzez kampanię inspirowaną jednym z popularnych programów telewizyjnych, „Gotuj jak Masterchef” i licznymi promocjami z okazji 26. urodzin sieci w Polsce. Niezależnie od pory roku czy okazji, klienci Intermarché mogli liczyć na atrakcyjne oferty dostosowane do ich potrzeb i portfeli.

Informacje o Grupie Muszkieterów w Polsce

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2022 r. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły 9,8 mld złotych. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska.

