Każdego roku przybywa ok. 50 nowych stacji Moya – spółka zamierza utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na budowę, modernizację i zakup stacji paliw. Bank Gospodarstwa Krajowego współpracuje długoterminowo ze spółką Anwim, wspierając realizację długofalowej strategii rozwoju.

W ocenie spółki zaufanie jednej z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce jest potwierdzeniem zdolności spółki do efektywnego zarządzania finansami i projektami inwestycyjnymi.

– Anwim to stabilna i wiarygodna spółka, która od lat cieszy się wysokim zaufaniem klientów oraz partnerów biznesowych. Wyrazem tego zaufania są pozyskane środki od Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 229 mln zł. To kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju – jesteśmy przekonani, że umocni pozycję spółki na rynku paliwowym. Finansowanie będzie istotnym wsparciem dla dalszego rozwoju sieci stacji paliw Moya – jesteśmy liderem pod względem dynamiki wzrostu i tę pozycję zamierzamy utrzymać – podkreśla Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A. i dodaje – Konsekwentnie realizujemy naszą strategię i założone cele. Zagęszczanie sieci MOYA to, obok inwestycji w rozwiązania ekologiczne, jeden z filarów rozwoju GK Anwim.