Znane marki i producenci łączą siły z Empikiem

Dla klientów oznacza to bezpieczny dostęp w jednym miejscu do setek jakościowych i pożądanych produktów z różnych kategorii. Dodatkowo w ramach Empik Marketplace swoje oficjalne sklepy otwierają m.in.: Kross, Inglot czy Vobis, a po pierwszym półroczu udanej współpracy ofertę rozszerza Tchibo.

Oferta własna sklepu z czołówki polskiego e-commerce wyraźnie się rozwija. Na bezpośrednią współpracę z Empik.com w ramach oficjalnej dystrybucji decydują się kolejne popularne marki, w tym Huawei, Samsung, Apple, Philips, DeLonghi, SONY, HP, Motorolai MSI. Między czerwcem a sierpniem br. wybrany asortyment zasili ofertę w kategoriach takich jak: elektronika, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, komputery, małe AGD czy ekspresy do kawy.

Jako pierwszy taką współpracę podjął Huawei, którego asortyment wyselekcjonowanych produktów jest już dostępny w kategoriach: smartfony, tablety, smartwatche, akcesoria.

- Podjęliśmy współpracę z Empikiem z przekonaniem, że współdziałanie z jednym z najsilniejszych graczy na rynku e-commerce oznacza duży potencjał wzrostu dla obu stron. Od początku tej współpracy, za pośrednictwem Empiku oferujemy konsumentom nasze smartfony i tablety nowej generacji, czyli te oparte o nasz autorski ekosystem Huawei Mobile Services, i cieszymy się, że klienci Empiku te urządzenia doceniają. Bardzo sobie cenimy fakt, że nasza współpraca dotyczy nie tylko sprzedaży urządzeń, ale wiąże się także z aktywnym udziałem Empiku w rozwoju oferty naszego sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery, w którym obecne są aplikacje Empik Go, Empik Music i Empik Foto - mówi Paweł Bury, key account manager w Huawei CBG Polska.

W lipcu do oferty Empiku zostanie włączone pełne portfolio smartfonów i tabletów marki Samsung, a także ok. 50 produktów Apple. O 150 nowych artykułów z zakresu małego AGD poszerzy się katalog marki Philips. W sierpniu na Empik.com pojawią się także laptopy gamingowe MSI. W niedalekiej przyszłości SONY planuje tu również premierę i przedsprzedaż najnowszej konsoli PlayStation 5. Nowe partnerstwa Empiku obejmują także ekspresy do kawy DeLonghi, komputery i drukarki HP oraz smartfony Motorola.