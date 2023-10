Handel

Znany dyskont otworzy sklep w największym parku handlowym na Mazowszu

Autor: opr. JS na bazie materiału prasowego

Data: 16-10-2023, 15:43

Aktualizacja: 20-10-2023, 15:27

Aldi otworzy swój market w nowo powstającym San Parku Mysiadło. Sieć w największym obecnie budowanym retail parku w województwie mazowieckim zajmie powierzchnię około 900 mkw.

Najnowszy koncept Aldi powstanie w San Park Mysiadło. / fot. Materiały Prasowe

Najnowszy koncept Aldi w San Park Mysiadło

San Park Mysiadło to obiekt odpowiadający na potrzeby współczesnych klientów i najemców. Na powierzchni ok. 55 000 mkw. znajdą się w nim sklepy popularnych i lubianych marek. Park handlowy wyróżniać będzie także niezwykle urozmaicona, duża strefa gastronomiczna. San Park Mysiadło powstaje w dogodnej lokalizacji graniczącej bezpośrednio ze stolicą. Do kompleksu warszawiacy będą mogli dojechać autem ulicą Puławską. Z racji komfortowej lokalizacji retail park stanie się też główną destynacją zakupową i miejscem spotkań m.in. dla mieszkańców pobliskiego Piaseczna, ale także okolicznych miejscowości, jak np.: Konstancin-Jeziorna, Nowa Wola, Józefosław czy Lesznowola.