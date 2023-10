Biedronka startuje z akcją pod hasłem: „Czas na Francję – Francuskie przysmaki”, w ramach której na sklepowych pólkach pojawi się kilkadziesiąt produktów francuskich – od serów i wędlin, po pieczywo i napoje.

19 października rozpocznie się tydzień francuskich delikatesów w Biedronce. / fot. Materiały prasowe

Tydzień francuskich delikatesów w Biedronce

Polski wieszcz Adam Mickiewicz mawiał: „Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi, a co Francuz wymyśli, to Polak polubi”. Z tego założenia po raz kolejny wyszła sieć Biedronka, wprowadzając do swoich sklepów kilkadziesiąt produktów francuskich – od serów i wędlin, po pieczywo i napoje, w ramach akcji promującej Francję w Polsce, czyli French Touch 2023. Nadsekwańskie smakołyki znajdziemy w sklepach od 19 do 25 października.

Specjałów spod znaku trójkolorowej flagi będzie w tym roku bez liku, a dodatkowo w przystępnych cenach. Co konkretnie klienci znajdą w tegorocznej ofercie? Np. omułki jadalne 1 kg za 14,99 zł, sery pleśniowe Brie Intense President 200 g za 9,99 zł, sery pleśniowe Roquefort 100 g za 9,99 zł i Delice Gaulois 180 g za 14,99 zł, wybór wędlin, w tym salami z oliwkami, bazylią i borowikami 200 g za 13,99 zł, chleb tostowy La Fournee Doree 500 g za 9,99 zł, kawę waniliową i czekoladową oraz kawę ziarnistą Sati 250 g za 14,99 zł, musztardę Dijon 215 g za 8,49 zł, sosy tatarskie i winegret (7,49 zł za 360 ml), dżemy Bonne Maman 370 g za 10,99 zł i konfitury Dalfour 284 gr za 12,94 zł, bułeczki z nadzieniem budyniowym 300 g za 9,99 zł, bajgle maślane 300 g za 8,99 zł, napój gazowany pomarańczowy Orangina za 2,99 zł (0,5l) a także wybór francuskich piw.

Biedronka co roku jesienią zaprasza klientów do zakupu produktów kuchni francuskiej, bo nowe smaki i rodzaje potraw wzbogacają doznania kulinarne. Dodatkowo francuski asortyment jest u nas w cenach, które trudno pobić, dlatego w ciągu najbliższego tygodnia szczególnie warto odwiedzić sklepy naszej sieci - mówi Marcin Hadaj, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka

French Touch w Biedronce

Akcja French Touch pod patronatem Ambasady Francji w Polsce organizowana jest już po raz 9. Jej celem jest pielęgnowanie uniwersalnych wartości, w tym emocjonalnego pokrewieństwa i ducha otwartości oraz przyjaźni między Polską i Francją. Biedronka od pięciu lat jest partnerem tego przedsięwzięcia oferując francuskie produkty 5 milionom klientów odwiedzających sklepy sieci każdego dnia.

Produkty kuchni narodowych od francuskiej przez turecką, włoską, grecką, portugalską, hiszpańską i wiele innych to jeden ze znaków rozpoznawczych sieci Biedronka. Gustują w nich koneserzy międzynarodowych smaków, którzy w swojej kuchni lubią eksperymentować w poszukiwaniu niecodziennych potraw. Jeszcze do niedawna produkty kuchni międzynarodowej można było kupować jedynie w wyspecjalizowanych sklepach, ale Biedronka radykalnie zdemokratyzowała dostęp do nich dla wszystkich rodzin mieszkających w Polsce. Dzięki temu łatwo można odtworzyć we własnej kuchni wyszukane potrawy, których kosztowaliśmy np. na wyjątkowych wakacjach.

