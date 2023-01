Pepco ma ambitne plany na rok obrotowy 2023. Przede wszystkim rusza w pełni z modernizacją około 2 500 sklepów Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej. Cała grupa chce otworzyć ponad pół tysiąca nowych sklepów.

Nowe sklepy Pepco w 2023 r., fot. mat.pras.

Pepco Group N.V. podsumowuje I kwartał roku obrotowego 2023 zakończony 31 grudnia 2022 r.

Nowe sklepy Pepco

- W I kwartale kontynuowaliśmy realizację programu przyspieszonej ekspansji sklepów, który jest najważniejszym czynnikiem budowania wartości Grupy. Planujemy przyspieszyć liczbę otwarć w ciągu roku i pozostajemy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu jakim jest uruchomienie 550 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2023 - podano w raporcie.

Grupa Pepco otworzyła 105 nowych sklepów netto w pierwszym kwartale, w tym na nowym rynku, w Grecji, gdzie w październiku 2022 roku uruchomiono placówki Pepco i obecnie grupa ma 8 sklepów, które osiągają dobre wyniki.

Pepco zanotowało 100 nowych otwarć sklepów w I kwartale, w tym 15 w Hiszpanii, które zostały przekształcone ze sklepów Dealz w placówki Pepco.

Grupa Poundland zanotowała łączny wzrost liczby sklepów o 5, przy czym otwarto 25 nowych sklepów, z czego większość to sklepy Dealz w Polsce; natomiast 20 sklepów Dealz w Hiszpanii zostało zamkniętych i przekształconych w placówki Pepco (z czego 5 nie zostało jeszcze uruchomionych na koniec kwartału).

Pepco - modernizacja sklepów

- Oprócz programu otwarć, w I kwartale dokonaliśmy odnowienia 37 sklepów Poundland. To kontynuacja programu „Diamond” polegającego na modyfikacji sklepów oraz uzupełnieniu ich asortymentu o produkty chłodzone i mrożone. Szeroko zakrojona modernizacja około 2 500 sklepów Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej pod hasłem "New Look", dotychczas testowana we Wrocławiu i Warszawie, ruszy w pełni w styczniu 2023 roku - napisano w raporcie.

Sklepy Pepco Plus

- W Hiszpanii odnotowaliśmy dobre wyniki naszego nowego formatu sklepów Pepco Plus. Oferują one pełną gamę odzieży Pepco i produktów ogólnego przeznaczenia oraz dodatkowo produkty FMCG, dostępne dotychczas w sklepach Grupy Poundland. Do końca bieżącego roku obrotowego uruchomionych ma zostać do 80 kolejnych sklepów Pepco Plus - dodano w raporcie.

Sklepy Pepco zamiast Dealz

- Po udanej próbie konwersji sklepów z Dealz na Pepco w Hiszpanii obecnie testujemy niewielką liczbę sklepów pod marką Pepco w Republice Irlandii. Przekształciliśmy tam 5 istniejących sklepów Dealz na sklepy marki Pepco, zaś w drugim kwartale roku obrotowego, planujemy przekształcić kolejny. Wstępne opinie klientów po tej zmianie są pozytywne - napisano.

