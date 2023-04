W pierwszym półroczu roku obrotowego zakończonym 31 marca tego roku, otwarto 166 nowych sklepów netto grupy. Jak podano, liczba jest niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (235 nowych sklepów netto) z uwagi na inną dynamikę tego procesu niż rok wcześniej. Spodziewane jest zwiększenie liczby otwarć w drugim półroczu 2023 r.

W sieci Pepco otwarto 134 nowe sklepy netto w pierwszym półroczu, w tym doszło do wejścia na rynek grecki. Spółka poinformowała, że wyniki placówek pozostają dobre, zwłaszcza w większych sklepach w Hiszpanii, które oferują towary z segmentu FMCG. W Grupie Poundland otwarto 32 nowych sklepów netto w pierwszym półroczu, w dużej mierze dzięki rozwojowi Dealz Poland, które otworzyło 36 nowych sklepów netto w tym okresie. Marka Dealz przekroczyła łączną liczbę 200 sklepów w Polsce.



Jak podano, po raz pierwszy w historii firmy, liczba nowych sklepów uruchomionych w II kwartale w Europie Zachodniej, wliczając setny sklep we Włoszech, przewyższyła liczbę nowych placówek w Europie Środkowej.

Prace nad uruchomieniem Pepco w Portugalii oraz Bośni i Hercegowinie idą zgodnie z harmonogramem.

"Jakkolwiek sytuacja konsumentów pozostaje trudna z uwagi na kwestie inflacyjne, nasza strategia bycia liderem cenowym daje nam silne przekonanie co do naszych możliwości zdobywania klientów i powiększania udziału w rynku. W trakcie ostatniego kwartału poprawiliśmy oba te wskaźniki. Pozostajemy pewni co do osiągnięcia założonego całorocznego celu odnośnie wyniku EBITDA, a także co do zakładanej liczby otwarć nowych sklepów" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Trevor Masters, prezes Pepco Group.