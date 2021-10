Znicze na Wszystkich Świętych: Gdzie kupimy najtaniej?

Jak co roku przed świętem Wszystkich Świętych sklepy przygotowały specjalną ofertę zniczy w różnych kolorach, kształtach i wielkościach oraz sztuczne kwiaty i wiązanki. Jakie są ceny zniczy w Aldi, Auchan, Biedronce, Lidlu, Carrefourze i sieci Spar?





Ile kosztują znicze w 2021 roku?

Aldi. W sezonowej ofercie sieć przygotowała produkty z okazji Wszystkich Świętych - dekoracje na wiązanki, znicze, okolicznościowe kwiaty w donicach - m.in. chryzantemy oraz stroiki. Klienci znajdą znicze od tzw. zalewanych, z czasem palenia od ok. 18 godzin za 1,29 zł, znicze szklane, ozdobne znicze z różnymi motywami i wkładami parafinowymi w cenach do ok. 20 zł.

Uzupełnieniem zdobień nagrobkowych są wieńce, wianki i wiązanki ze sztucznych kwiatów. Po takie rozwiązania sięgają klienci, dla których ważna jest trwałość dekoracji i wytrzymałość na różne warunki pogodowe. Konsumenci mogą kupić zarówno pojedyncze kwiaty (za 3,99 zł sztuka) lub gotowe bukiety za około 22 zł.

Auchan przygotował ofertę zniczy, sztucznych kwiatów oraz świeżych chryzantem. Bukiety można nabyć w cenie od 7 złotych. Chryzantemy w doniczkach kosztują od 12 zł. W tzw. strefie sezonowej na wejściu do hipermarketów sieć prezentuje wiele rodzajów zniczy.

Oto ceny z gazetki Auchan:

Znicze szklane w kształcie serca z kartą Skarbonka można nabyć od 3,99 zł za sztukę. Bez karty kosztują 4,49 zł/1 szt.

Znicz szklany, 2 kolory, 24 cm, 28 godz. - 4,49 zł/1 szt.

Znicz szklany z aplikacją róży, czarne szkło, 24,5 cm, 28 godz. - 5,49 zł

Znicz katedra plastikowy z ornamentem, 36 cm, 45 godz. - 10,99 zł

Biedronka: Jakie są ceny zniczy?

Biedronka. – Jak co roku, sieć Biedronka towarzyszy Polakom w przygotowaniach do uroczystości Wszystkich Świętych. Klienci naszych sklepów mogą liczyć na okazyjne ceny oraz szeroki asortyment, który pozwoli na dokonanie zakupu wszystkich potrzebnych artykułów w jednym miejscu – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Kamila Kowalska, kupiec odpowiedzialny za ofertę produktów na 1 listopada w sklepach sieci Biedronka.

– Oferta zawierająca znicze, wieńce oraz artykuły nagrobne jest dostępna w sklepach naszej sieci przez cały okres jesienno-zimowy. Znajdują się w niej znicze parafinowe o różnych kolorach i kształtach oraz pojemności od 40g do 600g – najtańsze z nich można kupić już od 1,49 zł/szt. W asortymencie dostępne są również tradycyjne wkłady do zniczy (od 1,59 zł/szt.), wkłady typu LED (od 3,99 zł/szt.), a także bukiety (od 7,99 zł/szt.), kompozycje nagrobne w donicy (19,99 zł) oraz podkładki i donice nagrobne (11,99 zł/szt.) – dodaje.

Poniżej aktualne ceny przykładowych produktów, dostępnych w ofercie Biedronki:

Znicz z wkładem 160 g - 3,99 zł/szt.

Wkład do znicza LED S5 - 3,99 zł/szt.

Wkład parafinowy do znicza 250 g - 2,99 zł/szt.

Wkład parafinowy do znicza 400 g - 4,99 zł/szt.

Znicz z wkładem 450 g - 24,99 zł/szt.

Znicz szkatuła z wkładem LED - 29,99 zł/zt.

Kwiat pojedynczy Mix - 9,99 zł/szt.

Bukiet basic Mix - 12,99 zł/szt.

Bukiet basic Premium - 19,99 zł/szt.

Lidl. W związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych sieć włączyła do swojej oferty szeroki wybór zniczy oraz sztucznych kwiatów. Wszystkie produkty oferowane są w niskiej cenie.

W ofercie Lidl Polska znajdziemy np. zestaw 8 zniczy szklanych z wkładami parafinowymi, których czas palenia może wynieść nawet 30 godzin. Kupując cały komplet ośmiu zniczy, można zaoszczędzić 4 zł – cena jednostkowa znicza wyniesie tylko 3,49 zł / 1 szt. (zamiast 3,99 zł/ 1 szt.).

Oprócz zniczy w ofercie Lidl Polska znajdziemy również sztuczne kwiaty – m.in. bukiet 18 chryzantem (14,99 zł/ 1 zestaw), pojedyncze kwiaty w różnych wzorach i kolorach (7,99 zł/ 1 szt.) czy bukiet 9 goździków (9,99 zł/ 1 zestaw).

Ceny zniczy w Carrefourze

Carrefour. - W tym roku przygotowaliśmy ofertą zniczy liczącą niemal 100 różnych wzorów i wkładów. Zapewniamy wybór zarówno tradycyjnych zniczy, cieszących się coraz większą popularnością latarenek, jak i zniczy LED-owych o długim czasie świecenia. Osoby planujące odwiedzenie grobów docenią również duży wybór kwiatów sztucznych oraz kompozycji kwiatowych. Co roku dużą popularnością cieszą się w Carrefour wieńce i wiązanki ze sztucznych kwiatów oraz żywe chryzantemy w doniczkach – podaje sieć handlowa.

Oto ceny z e-sklepu Carrefoura:

Wkład parafinowy do zniczy 35 h - 4,49 zł/1 szt.

Wkład parafinowy do zniczy 72 h - 6,49 zł/1 szt.

Wkład parafinowy do zniczy 90 h - 9,49 zł/1 szt.

Znicz lampion witraż 36 H - 13,99 zł/1 szt.

Znicz lampion krzyż 36 H - 13,99 zł/1 szt.

Spar. - Zniczy w zależności od sklepu mamy około 100 różnych rodzajów. Od początku października do 1 listopada w każdej gazetce promocyjnej SPAR oferuje kilka zniczy w extra cenach – informuje sieć.

Ceny w sklepach Spar zamieszczone w gazetce sieci:

Znicz Z-111, 18 cm - 2,99 zł/1 szt.

Znicz Z-122, 21 cm, czas palenia 23 godz. - 3,99 zł/1 szt.

Znicz Z-230, czas palenia 32 godz. - 6,99 zł/1 szt.

Wkład do zniczy, 14 cm, czas palenia 48 godz. - 2,19 zł/1 szt.