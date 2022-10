Znicze są obok kwiatów najpopularniejszymi produktami kupowanymi na 1 listopada. Sprawdziliśmy, w jakiej cenie można je dostać w 4 popularnych dyskontach: Lidlu, Biedronce, Aldi i Kauflandzie. Gdzie są najtańsze i jakie promocje oferują sieci?

Znicze są obok kwiatów najpopularniejszymi produktami kupowanymi na 1 listopada/ fot. Shutterstock

Ceny zniczy i sztucznych kwiatów 2022 w Lidlu

W związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych, Lidl Polska włączył do swojej oferty znicze oraz sztuczne kwiaty. Niektóre produkty z tej kategorii klienci kupią nawet do 60% taniej.

To m.in. duże znicze Z 15 (cena wyniesie 15,99 zł/ za 1 szt. przy zakupie trzech) z wkładem parafinowym, szklane znicze Z 6 z wkładem olejowym (6,99 zł/ 1 szt. z kuponem w aplikacji Lidl Plus), kuliste znicze Z 9 z wkładem parafinowym (12,99 zł/ 1 szt. z kuponem w aplikacji Lidl Plus).

Oprócz tego klienci będą mogli kupić wkłady parafinowe (1,99 zł/ 1 szt. w 10-paku), znicze z wkładem LED (12,99 zł/ 1 szt.), szklane znicze ramka z wkładem LED (29,99 zł/ 1 szt.). Ponadto w ofercie znajdą się wkłady LED po 5,99 zł/ 1 szt. (czas palenia 100 dni), duże wkłady LED za 7,99 zł/ 1 szt. i szklane znicze z nadrukiem anioła za 12,99 zł/ 1 szt., sztuczne kwiaty (róże, dalie lub chryzantemy) w cenie 9,99 zł/ 1 szt. oraz bukiety 9 sztucznych kwiatów (16,99 zł/ 1 zestaw). Wiązanka ze sztucznych kwiatów będzie kosztowała 22,99 zł/ szt., z kolei bukiet 5 sztucznych róż – 24,99 zł/ 1 zestaw.

Znicze w Aldi - ceny 2022

W sklepach Aldi oferta na Wszystkich Świętych ruszyła od 1już od października. W sklepach Aldi promocją objęte są wszystkie sezonowe artykuły przeznaczone na cmentarze: znicze, okolicznościowe kwiaty w donicach czy stroiki. Klienci znajdą tu szeroki wybór zniczy od tzw. zalewanych, z czasem palenia od ok. 30 godzin, znicze szklane, ozdobne znicze z różnymi motywami i wkładami parafinowymi.

W tym roku najtańszy wkład parafinowy z czasem palenia do 30 h można zakupić za 2,29 zł. Natomiast wkład olejowy z czasem palenia od 6 do 7 dni można kupić za 9,99 zł. Szklane znicze dostępne są od 3,99 zł do 24,99 zł.

W ofercie dostępne są także środki do czyszczenia płyt nagrobnych – spray Minos o pojemności 400 ml oraz płyn myjący tej samej marki w opakowaniu 270 ml.

Znicze w Kaufland - ceny 2022

W sklepach Kaufland w październiku będzie można zakupić m.in. wkłady tradycyjne w cenie od 3,99 zł/sztuka, znicze LED w zestawie z bateriami — 6,99 zł/sztuka, proste znicze szklane w cenie od 4,99 zł/sztuka, a także znicze dekorowane w cenie od 11,99 zł/sztuka.

Bliżej 1 listopada w sklepach pojawią się kwiaty cięte i doniczkowe przeznaczone na cmentarz w promocyjnych cenach.

Ceny zniczy 2022 w Biedronce

W Biedronce znicze i artykuły potrzebne na cmentarz w promocyjnych cenach dostępne są już od 26 września. Sieć przygotowała 30 produktów, takich jak znicze, wkłady do zniczy, latarnie, bukiety nagrobne czy kompozycje nagrobne w donicach dostępnych przez miesiąc w promocyjnych cenach.

Najtańszy wkład do znicza w stałej ofercie kosztuje 2,99 zł, natomiast najtańszy znicz w ofercie kosztuje 3,49 zł. Oprócz stałej oferty promocyjnej na znicze i artykuły nagrobne każdego tygodnia aż do 1 listopada obowiązywać będą kilkudniowe oferty promocyjne na znicze, kwiaty, środki do czyszczenia kamienia.