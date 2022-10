Handel

Znicze w Lidlu, Biedronce, Aldi, Kauflandzie: gdzie najtańsze? Znamy ceny i promocje

Autor: AK

Data: 19-10-2022, 11:44

Znicze są obok kwiatów najpopularniejszymi produktami kupowanymi na 1 listopada. Sprawdziliśmy, w jakiej cenie można je dostać w 4 popularnych dyskontach: Lidlu, Biedronce, Aldi i Kauflandzie. Gdzie są najtańsze i jakie promocje oferują sieci?

Znicze są obok kwiatów najpopularniejszymi produktami kupowanymi na 1 listopada/ fot. Shutterstock

Ceny zniczy i sztucznych kwiatów 2022 w Lidlu

W związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych, Lidl Polska włączył do swojej oferty znicze oraz sztuczne kwiaty. Niektóre produkty z tej kategorii klienci kupią nawet do 60% taniej.

To m.in. duże znicze Z 15 (cena wyniesie 15,99 zł/ za 1 szt. przy zakupie trzech) z wkładem parafinowym, szklane znicze Z 6 z wkładem olejowym (6,99 zł/ 1 szt. z kuponem w aplikacji Lidl Plus), kuliste znicze Z 9 z wkładem parafinowym (12,99 zł/ 1 szt. z kuponem w aplikacji Lidl Plus).