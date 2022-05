Zniesienie obostrzeń ożywiło rynek centrów handlowych

Obserwujemy powrót do zakupów rodzinnych, które charakteryzują galerie naszego formatu. Wydłuża się także czas spędzany w centrum, co z kolei widać w obłożeniu np. strefy food court i innych atrakcji czasu wolnego - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Autor: oprac. AW

Data: 27-05-2022, 10:53

Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała; fot. mat. pras.

Ożywienie na rynku centrów handlowych

Zniesienie obostrzeń ożywiło rynek centrów handlowych, który coraz częściej obserwuje wyniki porównywalne z 2019 rokiem. O pozycji i roli galerii Gemini Park Bielsko-Biała na regionalnym rynku opowiada Krzysztof Brączek, dyrektor obiektu.

Od początku tego roku, w każdym kolejnym miesiącu, mamy obroty wyższe od notowanych w analogicznym okresie w 2019 roku, a więc przed pandemią. Dla przykładu: w marcu br. zaobserwowaliśmy wzrost obrotów na poziomie 11% w porównaniu do marca 2019 r., ale już w kwietniu br. wskaźnik ten w zestawieniu z kwietniem 2019 r. wzrósł do poziomu aż 22%. Sytuacja więc napawa optymizmem, ale ostrożnym, bo wyzwań nie brakuje. Co istotne, wszystko wskazuje na to, że obserwowany wzrostowy trend w Gemini Park utrzymuje się także w maju, o czym świadczą pierwsze sygnały płynące od najemców. Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała

Prognoza dla rynku centrów handlowych

Jak wskazuje, Gemini Park Bielsko-Biała, w ostatnich miesiącach miał wyniki footfallowe lepsze od rynkowych średnich.

- Postrzegamy to jako dobrą prognozę na kolejne miesiące. Zresztą prognozę, która się już ziszcza, bo w maju br. klientów jest w naszym centrum więcej niż w maju 2019 r. Również napływające dane dotyczące obrotów pokazują pewne pozytywne zjawisko. Jak wynika z danych PRCH, w marcu br. w porównaniu do marca 2019, obroty na rynku wzrosły o 1,1%. Tymczasem Gemini Park, w takim samym zestawieniu, zanotował w wzrost aż o 11%, czyli blisko 10 pp. powyżej indeksu ogólnopolskiego - dodaje.

Jakie czynniki sprzyjają procesowi powrotu do normalności?

- Zniesiono uciążliwe dla klientów i najemców limity w sklepach czy obowiązek noszenia maseczek, a w końcu i stan epidemii. To z kolei pociągnęło za sobą odejście konsumentów od niektórych przyzwyczajeń „covidowych”. Przez miesiące w dużych galeriach handlowych dominował „fast shopping”, a więc sposób dokonywania zakupów podobny do tego w centrach convenience. Klienci robili je szybko, w pojedynkę, odwiedzając kilka wybranych sklepów, czasem tylko jeden. Dziś to się zmienia. Obserwujemy np. powrót do zakupów rodzinnych, które charakteryzują galerie naszego formatu. Wydłuża się także czas spędzany w centrum, co z kolei widać w obłożeniu np. strefy food court i innych atrakcji czasu wolnego. W przypadku Gemini Park potwierdzeniem tego pozytywnego dla handlu zjawiska są zarówno obiecujące wyniki frekwencyjne w ostatnich miesiącach, a zwłaszcza w maju, jak również mocny start sezonu w naszym parku rekreacyjno-rozrywkowym „W DECHE”, który jest porównywalny do rekordowego sezonu w roku 2019. Równolegle z tym obserwujemy także inne zjawisko sprzyjające rozwojowi. Na wysokim poziomie utrzymuje się konwersja. Jest to zresztą zjawisko, które pojawiło się już pod koniec ubiegłego roku. Konsumenci także zdecydowanie więcej wydają. Rośnie więc wartość średniego koszyka zakupowego, a z nią obroty Gemini Park. Jako przykład mogę podać kwiecień, kiedy to w porównaniu z kwietniem 2019 r. wzrost wartości średniego koszyka zakupowego wyniósł aż o 37% - tłumaczy Krzysztof Brączek.