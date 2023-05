Przed majówką dostępna była promocja 12+12 piw gratis. Przy zakupie 12 butelek piw marek takich jak: Carlsberg, Desperados, Heineken, Karmi, Lech, Łomża, Pilsner Urquell, Žatecký lub Żywiec, klienci drugie tyle można było otrzymać za darmo. Limit dzienny wynosił 24 piw na kartę Moja Biedronka.

W nowej gazetce każdego dnia dostępne są inne promocyjne oferty na zakup piwa.

I tak, we wtorek 2 maja obowiązuje promocja 10+10 piw gratis na Żubr 500 ml w butelce zwrotnej (2,99 zł / szt.; 1 zł kaucja na butelkę). Limit dzienny - 20 sztuk na kartę Moja Biedronka.

W czwartek 4 maja obowiązuje oferta 5+5 gratis na piwo Garage różne rodzaje 400 ml. Cena regularna - 5,49 zł / szt. Obowiązuje limit dzienny - 10 sztuk na kartę Moja Biedronka (max 5 gratis).

5 i 6 maja w promocji są 6-paki. W piątek można kupić piwo Kasztelan w puszce w promocji typu "kup 6 i zapłać mniej" - 2,49 zł (limit dzienny to 6 szt.). W sobotę taką samą promocją objęty będzie sześciopak Harnasia (1,99 zł / szt.).

Dodatkowo w nowej gazetce dostępne są majówkowe klasyki, jak kiełbasa śląska po 8,90 zł/ kg czy lody (m.in. wszystkie lody Koral w ofercie 2+1 gratis).

Promocje na piwo zakładające gratisy przy zakupie większej ilości sztuk, które pojawiają się m.in. przed majówką, niepokoją ekspertów.

Psychiatrzy ostrzegają przed słynnymi promocjami piwa. "To nie majówka alkomajówka" - mówią.

Blogerka Katarzyna Bosacka na swoich mediach społecznościowych zapytała czy promocje na piwo typu "4+4 gratis" lub "12+12 gratis" nie naruszają zasad prawa i postulowała, aby takimi ofertami zajęło się Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

"Nie ulega wątpliwości KCPU, że proponowanie zakupu większej ilości napojów alkoholowych w celu uzyskania korzystniejszej ceny jest zachęcaniem do nadmiernego spożycia alkoholu, co stanowi złamanie zakazu określonego w art. 13¹ ust. 5 ustawy." - podało Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawna PARPA).

Do sprawy odniosła się Biedronka w komunikacie przesłanym naszej redakcji:

- Sieć Biedronka zawsze stosuje się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Co do zasady reklama piwa stanowi wyjątek ustawowy od zakazu reklamy alkoholu, jest zatem dozwolona z zachowaniem określonych wymagań. Materiały reklamowe Biedronki poddawane są kontroli pod kątem prawnym i spełniają niezbędne wymogi zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - skomentował Dominik Wolski, dyrektor działu prawnego sieci Biedronka.