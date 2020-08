ZPPHiU: Przywrócenie handlowych niedziel pomoże w walce z pandemią

Firmy handlowe i usługowe zrzeszone w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług podsumowały dane dotyczące odwiedzalności sklepów w lipcu. Spadki w liczbie odwiedzin w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku wynoszą aż 30 proc., mimo że od rozluźnienia kwarantanny upłynęło już sporo czasu, ruch w galeriach nadal jest daleki od tego sprzed pandemii, a sklepy notują dużo niższe statystyki co do liczby odwiedzin.

- Choć centra handlowe są ponownie otwarte po lockdownie już trzy miesiące, rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy jest daleka od tej sprzed wybuchu epidemii. Podsumowanie pierwszego wakacyjnego miesiąca funkcjonowania sklepów w nowej sytuacji wypada pesymistycznie. Nadal obserwujemy ogromne spadki odwiedzalności w sklepach, a co za tym idzie wciąż wysokie są spadki sprzedaży. W obliczu coraz większego przyrostu zakażeń w kraju, musimy się liczyć z tym, że ze względów bezpieczeństwa ograniczenia korzystania ze sklepów czy przestrzeni publicznych w galeriach znowu zostaną zaostrzone. Do poprawy tego bezpieczeństwa bez wątpienia przyczyniłby się powrót do niedziel handlowych, który pozwoliłby na bardziej równomierne rozłożenie ruchu w centrach i podniesienie poziomu komfortu klientów związanego z dystansem społecznym. Dlatego jako Związek postulujemy o przywrócenie niedziel handlowych, a tym samym rozładowanie ruchu klientów z 6 do 7 dni, co odpowiednio wpisuje się w rządowy program działań przeciwdziałających rozwoju epidemii – podsumowuje zarząd ZPPHiU.

Nadzwyczajna sytuacja rynkowa wymaga elastyczności zarówno od przedsiębiorców, jak i rządzących. Niezbędne są rozwiązania systemowe i dlatego ZPPHiU postuluje o zmianę dotyczącą przywrócenia niedziel handlowych. Takie rozwiązanie nie tylko przyczyniłoby się do walki z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa, ale pozwoliłoby na zwiększenie bezpieczeństwa w galeriach handlowych poprzez rozłożenie ruchu kupujących.