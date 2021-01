ZPPHiU żąda otwarcia handlu od 1 lutego w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych

Pracodawcy przekonani są, że można otworzyć ich punkty zlokalizowane w centrach handlowych bezpiecznie i z korzyścią dla firm, ich pracowników, partnerów biznesowych i całego ekosystemu biznesowych zależności, które zachwiane zostały poprzez kolejne lockdowny. Handlowcy domagają się, by rząd stworzył warunki do legalnego otwarcia ich sklepów i zakładają, że obostrzenia zostaną zniesione do 31 stycznia 2021 r. Branża wylicza:

· Po pierwsze, uparcie i z pełnym przekonaniem podkreślamy, że w naszych sklepach jest bezpiecznie. Zadbaliśmy o najwyższy standard zabezpieczeń antywirusowych i z determinacją dbamy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Z naszej strony wszystkie warunki niezbędne do bezpiecznego otwarcia sklepów na terenie centrów handlowych zostały spełnione.

· Po drugie, centra handlowe cały czas są faktycznie otwarte, a jedynie arbitralna decyzja zamknięcia części placówek wprowadziła niezrozumiały podział między tymi, którzy mogą pracować, a tymi, zostali pozbawieni tej możliwości, a co za tym idzie środków do życia.

· Po trzecie, wielu naszym członkom odmówiono państwowej pomocy ze względu na „niewłaściwe PKD”, które wyklucza ich z grona objętych wsparciem tarczy, podczas, gdy to lokalizacja ich sklepów w centrach handlowych stała się powodem zakazu działania.

Czytaj więcej: dlahandlu.pl