Związkowcy apelują o zwiększenie zatrudnienia w Stokrotce. "W sklepach jest coraz mniej pracowników"

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w sieci Stokrotka wystosowała apel do zarządu sieci. Główny postulat to zwiększenie zatrudnienia, w szczególności na umowy o pracę.

Związkowcy Stokrotki piszą do zarządu

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w sieci Stokrotka wystosowała apel do zarządu sieci w związku z coraz większym obciążeniem pracą pracowników marketów i supermarketów "będącym wynikiem ograniczenia zatrudnienia."

Związkowcy podkreślają, że szczególnie trudna sytuacja jest w województwach lubelskim i podkarpackim ze względu na otwarcie sklepów we wszystkie niedziele.

Spadek liczby pracowników w Stokrotce?

Jak czytamy w piśmie, NSZZ „Solidarność” od pewnego czasu obserwuje spadek liczby pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w marketach i supermarketach naszej firmy.

- Spółka rozwija się, powstają nowe sklepy lecz w placówkach handlowych spółki na zmianach roboczych obsługujących naszych klientów jest coraz mniej pracowników - czytamy w apelu.

Związkowcy zwracają uwagę, że od marca br. sklepy w województwach podkarpackim i lubelskim zostały ponownie otworzone w niedziele.

- To dodatkowe 4 dni pracy w miesiącu, obsada stanowisk w niedziele odbywa się kosztem przesunięcia pracowników z pozostałych dni tygodnia. Oznacza to, że w poszczególnych dniach tygodnia w placówkach handlowych nie ma pełnej obsady stanowisk pracowniczych na zmianach. Taka organizacja pracy zwiększa obciążenie wszystkich pracowników, generuje niezadowolenie klientów, naraża pracowników na dodatkowy stres, a przecież znaczna część załogi to osoby niepełnosprawne - piszą związkowcy.

Związkowcy o przyczynach dużej rotacji w Stokrotce

Autorzy apelu wskazują, że przy takim obciążeniu pracą i dodatkowym stresie na linii pracownik – niezadowolony klient, nikt nie jest w stanie pracować bez uszczerbku na zdrowiu.

- Coraz więcej pracowników porzuca pracę w spółce ze względu na złe warunki pracy, tym samym wystawiając firmie nie najlepszą opinię w najbliższym otoczeniu. Duża rotacja wśród pracowników obniża poziom naszych usług względem klientów, generuje ogromne obciążenie dla doświadczonej, lojalnej załogi, powoduje pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Związkowcy apelują o zwiększenie zatrudnienia w Stokrotce

W ocenie Solidarności ta sytuacja wymaga zdecydowanych działań organizacyjnych polegających na zwiększeniu zatrudnienia w poszczególnych sklepach w ramach zawieranych umów o pracę oraz sezonowe wspieranie załóg sklepów pracownikami oferowanymi przez agencje pracy tymczasowej, w szczególności w sklepach w województwach lubelskim i podkarpackim, ze względu na ponowne otwarcie placówek handlowych we wszystkie niedziele.

- Optymalne zatrudnienie pracowników w 7 dni tygodnia to szybsza obsługa, krótsze kolejki, polepszenie komfortu pracy a co za tym idzie więcej klientów i większe obroty - wskazują.

Sygnatariusze apelują także o udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytanie: jakie kroki zostały podjęte przez spółkę Stokrotka w celu zapewnienia obsady stanowisk w sklepach położonych w województwach lubelskim i podkarpackim w związku z otwarciem tych placówek od marca br. we wszystkie niedziele.

- Mamy nadzieję, że nasza firma z rozpoznawalną marką Stokrotka doceni wartość i partycypację pracowników w procesie realizacji celów spółki, dostosowując politykę zarządzania zasobami ludzkimi do wysokich standardów organizacji bezpiecznej i satysfakcjonującej pracowników pracy - podsumowują.