Związkowiec z Biedronki: Ludzie nie chcą pracować w niedzielę

- Atmosfera wśród pracowników jest po prostu zła. Mam sygnały, że ludzie uciekają na zwolnienia lekarskie, rzucają papierami - mówi anonimowo związkowiec z Biedronki komentując umowę z Pocztą Polską, która pozwoli sieci otworzyć sklepy w niedziele.

Autor: Wirtualnemedia.pl/Portalspozywczy.pl

Data: 01-08-2021, 11:20

Pracownicy Biedronki źle przyjęli decyzję o umowie z Pocztą Polską - wskazuje działacz związkowy. fot. PrimeNews.pl on Unsplash

Biedronka otwarta w niedziele

W połowie lipca Biedronka ogłosiła, że ponad 50 sklepów sieci podpisało umowę z Pocztą Polską. Dzięki temu placówki będą miały możliwość działania w niedziele, także niehandlowe.

Portal Wirtualnemedia.pl rozmawiał z proszącym o anonimowość działaczem jednego ze związków zawodowych Biedronki. Mężczyzna nie ukrywa, że dla wielu pracowników sieci konieczność pracy także w niedziele to informacja wręcz tragiczna.

Pracownicy Biedronki nie chcą pracować w niedziele

- Po całym tygodniu pracownicy są już tak przemęczeni, że dla nich ta niedziela to jest jedyny dzień, kiedy wszyscy mogą odpocząć. Słyszę od pracowników, że oczekują od PiS zmiany ustawy o zakazie handlu w niedziele w kierunku bardziej radykalnych zapisów uniemożliwiających otwierania sklepów w niedziele - opowiada.

Związkowiec dodaje, że atmosfera wśród pracowników jest zła. Wielu z nich ucieka na zwolnienia lekarskie lub wręcz odchodzi z pracy.

- Po prostu przeraża ich ta sytuacja, nie chcą pracować w niedzielę. Z nimi nikt tego nie ustalał. Niektórzy z nich mówią wręcz, że czują się jak cytryna wyciśnięta z soku - dodaje.

Według relacji związkowca, załogi sklepów włączanych do testów z Pocztą Polską o tym fakcie dowiadują się mailem na kilka dni przed niedzielą, w której dana placówka ma być otwarta.

- Szczerze mówiąc, to pracownicy powinni wyjść ze sklepów i pikietować pod siedzibą Biedronki. Może to by coś pomogło - podsumowuje związkowiec.

Umowa Poczty Polskiej z Biedronką nie podoba się niektórym politykom PiS. Wyjaśnienie tej sprawy zapowiadał kilka tygodni temu Jan Mosiński, poseł partii rządzącej.