Zwiększyć dostępność do leków biologicznych poprzez sprzedaż w aptekach

Autor: PAP

Data: 08-06-2022, 16:02

Polska jest w mniejszości krajów, w których terapie biologiczne są dostępne wyłącznie w lecznictwie szpitalnym. Rozwiązaniem jest udostępnienie tych leków również w aptekach – zaapelowani w środę eksperci.

Zwiększyć dostępność do leków biologicznych poprzez sprzedaż w aptekach /fot. Unsplash

Specjaliści mówili o tym z okazji prezentacji raportu "Nierówności w dostępie do leczenia biologicznego w chorobach autoimmunizacyjnych w Europie". Podkreślili, że dostęp do terapii biologicznych w Polsce jest kilkunastokrotnie niższy, niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Uważają zatem, że nie będzie można znacząco zwiększyć liczbę pacjentów leczonych lekami biologicznymi jedynie w ramach realizowanych obecnie w szpitalach programach lekowych.

Czym są leki biologiczne?

Leki biologiczne, takie jak insulina, hormon wzrostu i przeciwciała monoklonalne, są ogromnym osiągnięciem w medycynie. "Dzięki tym lekom pacjenci wchodzą w długie remisje lub w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów czy łuszczycowego zapalenie stawów - mają szansę na ograniczenie kalectwa, co poprawia ich jakość życia" - przekonywała podczas spotkania z dziennikarzami prof. Joanna Narbutt, konsultantka krajowa w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Autorzy raportu, powołując się na dane Narodowego Funduszu Zdrowia, wyliczają, że dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce w 2020 r. miało jedynie ok. 1,8 proc. pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ok. 0,2 proc. chorych z łuszczycą oraz około 3,3 proc. pacjentów z wrzodziejącym zapalaniem jelita grubego. "W krajach z dużą dostępnością leczenia biologicznego stosuje się je u około 20-25 proc. chorych. Polska niestety do tych krajów nie należy, a liczba leczonych chorych stawia nas na ostatnim miejscu w Europie" - podkreśla w informacji przekazanej PAP prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii.

Ograniczony dostęp do leków biologicznych

Według ekspertów ograniczony dostęp do leczenia biologicznego wynika przede wszystkim z zawężonych względem rekomendacji towarzystw naukowych i aktualnej wiedzy medycznej kryteriów kwalifikacji chorych do terapii w ramach programów lekowych. Pacjent, aby otrzymać terapię, musi być wcześniej leczony tańszymi lekami, które w jego przypadku nie wykazały skuteczności, a jego choroba musi osiągnąć bardzo wysoki poziom zaawansowania. Tymczasem najlepsze efekty leczenia biologicznego uzyskuje się przy jak najwcześniejszym jego wdrożeniu.

"Problemy związane z aktualnym modelem finansowania są przyczyną późnego wdrażania prawidłowego leczenia, a konsekwencją jest brak remisji lub możliwości kontroli choroby i rozwój chorób współistniejących" - zaznacza prof. Witold Owczarek, przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej.

Częstym uzasadnieniem ograniczeń w dostępie do leczenia biologicznego są wysokie koszty tej terapii. Jednak wygasanie patentów na leki biologiczne i pojawienie się na rynku konkurencji sprawiły, że ceny niektórych z tych leków spadły nawet o 80 proc.

Ideą, jaka zapewne przyświecała regulatorowi i płatnikowi, kiedy decydowali o refundacji terapii biologicznych w ramach programów lekowych, była ścisła kontrola wydatków poprzez ograniczanie populacji leczonych pacjentów, co miało związek z wysokim początkowym kosztem leków biologicznych - tłumaczy prof. Włodzimierz Samborski, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Dodaje, że sytuacja się zmieniła wraz z pojawieniem się na rynku tych samych leków, wytwarzanych przez wielu producentów. Spadek tego był spadek cen i powstały oszczędności, które można przeznaczyć na zwiększenie liczby leczonych chorych.

Raport "Nierówności w dostępie do leczenia biologicznego w chorobach autoimmunizacyjnych w Europie" wskazuje, że znaczący wzrost liczby leczonych chorych nie będzie możliwy w ramach dotychczas przyjętego modelu leczenia. Jego autorzy uważają, że konieczną zmianą dla realnego zwiększenia dostępności leczenia jest wprowadzanie leków biologicznych dostępnych dotąd wyłącznie w programach lekowych w szpitalach do refundacji aptecznej. Przyznają jednak, że przejście z systemu "zamkniętego" do "otwartego" powinno być ewolucyjne, żeby nie skutkowało paradoksalnie gorszym dostępem do terapii dla pacjentów.

"Raport analizuje możliwość wprowadzenia dostępności części preparatów w aptekach ogólnodostępnych, co znaczenie poprawiłoby geograficzną dostępność do leczenia, wygodę leczenia prowadzonego przecież przez całe życie i obniżenie kosztów pośrednich" - zaznacza prof. Jarosław Reguła, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii. Polegałoby to na tym, że pacjent zaczynałby leczenie w szpitalu, ale po pewnym czasie - zamiast wciąż dojeżdżać do tej placówki na podanie leku - otrzymywałby receptę od lekarza w poradni i realizował ją w aptece, a lek podawał sobie sam w domu.

Konieczna zmiana dostępności leków biologicznych

"Według naszej opinii mogłoby to dotyczyć pacjentów w remisji klinicznej, wymagających rzadszych kontroli lekarskich, co przełożyłoby się w prosty sposób na zmniejszenie kosztów opieki nad pacjentem, poprawiło komfort chorych niejednokrotnie przemierzających wiele kilometrów do ośrodka po podskórne preparaty, i oczywiście tym samym zwiększyło dostęp nowych pacjentów do leczenia biologicznego" - uważa prof. Grażyna Rydzewska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Dr Marcin Stajszczyk, przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, uważa, że ośrodki prowadzące programy lekowe w reumatologii nie są w stanie leczyć 20-30 proc. populacji chorych. "Konieczna zatem jest ewolucyjna zmiana kategorii dostępności leków biologicznych poprzez ich stopniowe uwalnianie z programów lekowych do aptek ogólnodostępnych" - dodaje.

Polska jest w zdecydowanej mniejszości krajów, w których dostęp do leków biologicznych jest zapewniony wyłącznie w lecznictwie szpitalnym. W większości krajów UE leki biologiczne są już dostępne w aptece na receptę, w postaci podskórnej można je kupić w aptece m.in. w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Słowenii, Szwecji, na Łotwie, Litwie i Słowacji.

W latach 2024-2029 około 100 terapii biologicznych utraci wyłączność rynkową, co spowoduje pojawienie się konkurencji na rynku i spadek cen, a więc możliwość leczenia większej liczby chorych. "W celu lepszego wykorzystania tak dużego potencjału, ogromnym wyzwaniem jest optymalizacja systemów warunkujących dostęp do leków biologicznych" - wskazuje ekspert w ochronie zdrowia Izabela Obarska, autorka raportu.

Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego uważa, że aby poradzić sobie z przyszłymi wyzwaniami, w szczególności długiem zdrowotnym po pandemii COVID-19, konieczne będzie podjęcie aktywnych reform wzmacniających systemy opieki zdrowotnej i zmniejszających przyszłe obciążenia. Jego zdaniem wprowadzenie leków biologicznych do refundacji aptecznej odciążyłoby szpitale i lekarzy zmuszonych do wielu biurokratycznych prac związanych z obsługą programów lekowych. "Może też być bodźcem do rozwoju biotechnologii w Polsce, bo dla krajowego producenta leku biologicznego będzie to oznaczać lepszą możliwość wejścia na rynek" - zapewnia.

Krajowi Producenci Leków złożyli petycję do resortu zdrowia o powołanie przy Ministrze Zdrowia zespołu, którego zadaniem byłoby wypracowanie zmian systemowych skutkujących zwiększeniem liczby pacjentów leczonych z zastosowaniem terapii biologicznej. "Proponujemy, aby w jego skład weszli przedstawiciele resortu, NFZ, towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich i organizacji branżowych" - poinformował Grzegorz Rychwalski.