McDonald's poinformował swoich pracowników o zamiarach redukcji zatrudnienia. W planach jest ogromna reorganizacja. Prezes Chris Kempczinski podał portal stacji BBC, że firmie szkodzi "przestarzała i samoograniczająca się" struktura.

Zwolnienia w McDonald's

W e-mailu wysłanym do pracowników na całym świecie napisano, że do kwietnia zarząd McDonald's dokona przeglądu poziomu zatrudnienia. "Nadchodzą trudne dyskusje i decyzje" - podkreślono.

Firma nie podała szczegółów dotyczących zakresu redukcji etatów ani nie poinformowała, które projekty mogą zostać dotknięte.

Sieć McDonald's obecnie zatrudnia ok. 200 tys. osób. Mowa jednak wyłącznie o pracownikach zatrudnionych bezpośrednio przez sieć. W całej organizacji, która działa także na zasadach franczyzy, pracuje ponad 2 miliony osób.

Nowa strategia McDonald's

"W kółko rozwiązujemy te same problemy, nie zawsze dzielimy się pomysłami" - argumentował prezes Kempczinski.

Zapowiedział również całkowite wstrzymanie niektórych projektów. "Pomoże nam to działać szybciej jako organizacji, jednocześnie zmniejszając nasze globalne koszty i uwalniając zasoby do inwestowania w nasz rozwój" - napisał Chris Kempczinski do pracowników w mailu, który został udostępniony inwestorom.

"Musimy przyspieszyć tempo otwarć naszych restauracji, aby w pełni wykorzystać zwiększony popyt, który napędzaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat" - dodano.

