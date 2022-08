Zysk Allegro zmalał. Wyniki pociągnęły w dół dwie spółki przejęte wiosną?

Autor: AK

Data: 04-08-2022, 11:29

Mimo wzrostu przychodów o 69 proc. do 2,2 mld zł Allegro zaliczyło spadek skorygowanego zysku EBITDA o 13,5 proc. do 484,2 mln zł. Spółka podając dane za 2 kwartał 2022 roku zaznaczyła, że nie obejmują one konsolidacji z Grupą Mall i WE|DO, które przejęła wiosną, co najprawdopodobniej wpłynęło na spadek zysku.

Zysk EBITDA Allegro w 2 kwatale 2022 roku zmalał o 13,5 proc/ fot. Shutterstock

„Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Rada") prezentuje wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Allegro za okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. ("Q2 2022") oraz za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. ("H1 2022")“ – poinformowało w czwartek Allegro prezentując swoje wyniki.

Wyniki Grupy Allegro za 2 kwartał i pierwsze półrocze 2022 roku

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mimo spadku zysku EBITDA zarówno w drugim kwartale (o 13,5 proc.), jak i całym półroczu (o 13,6 proc.) kierownictwo spółki nie zmieniło swoich oczekiwań co do całościowego wyniku za 2022 rok. „Kierownictwo Grupy spodziewa się, że kolejny komentarz na temat postępów w wykonaniu oczekiwań na cały rok 2022 zostanie ogłoszony wraz z publikacją wyników za 2 kw. 2022 zaplanowaną na 29 września“ – poinformowała spółka.

Allegro chwali się wzrostem GMV - co to takiego?

„W okresie od lipca 2022 roku do daty publikacji niniejszego raportu [4 sierpnia – przyp. Red.], Rada odnotowała wzrost GMV, który jest zgody z bieżącymi oczekiwaniami Grupy dotyczącymi GMV dla całego roku 2022. Allegro odnotowało kontynuację dalszego przyspieszenia wzrostowego trendu GMV r/r, osiągając wzrost GMV w lipcu w wysokości dwudziestu kilku % r/r. Ponadto jednostki z Grupy Mall oraz WE|DO osiągały dodatni wzrost GMV r/r od końca czerwca i osiągnęły w lipcu 2022 jednocyfrowe % stopy wzrostu GMV r/r.“ – tłumaczy spółka w komunikacie.

GMV to Gross Merchandise Value, czyli najkrócej rzecz ujmując łączna wartość sprzedanych przedmiotów w danym okresie. Należy jednak zaznaczyć, że podobnie jak przychód GMV nie wpływa bezpośrednio na zysk firmy.

Dlaczego Allegro wydało raport wstępny?

Podane dane są raportem wstępnym, a spółka zapowiedziała, że ostateczny raport za 2022 rok opublikuje 29 września.

„Podejmując decyzję o przekazaniu niniejszego wstępnego raportu, Rada wzięła pod uwagę wydłużony termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r. w dniu 29 września 2022 w stosunku do wcześniejszego terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r. w dniu 5 sierpnia 2021 roku. Późniejszy termin publikacji raportu półrocznego w 2022 roku ma na celu umożliwienie przeprowadzenia pierwszej konsolidacji Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. oraz związanych z tym prac po stronie Spółki, jak również zapewnienie wystarczającej ilości czasu dla biegłych rewidentów Grupy na przeprowadzenie półrocznego przeglądu rozszerzonej Grupy. Rada przewiduje, że wstępne kwartalne dane finansowe będą w przyszłości publikowane tylko w przypadku, jeśli w związku z powiększeniem Grupy opóźnienia w przygotowywaniu finansowych raportów okresowych pozostaną istotne“ – wyjaśniło Allegro