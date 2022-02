„Zyskoteka” w Carrefourze. Trwa akcja promocyjna w sieci

Do końca lutego we wszystkich hiper- i supermarketach sieci Carrefour trwa akcja cenowa „Zyskoteka” oferująca znaczące rabaty na najpopularniejszy asortyment. Dodatkowo każdego dnia dwa wybrane produkty zostaną objęte ekstra zniżką, sięgającą do kilkudziesięciu procent.

Carrefour z akcją promocujną "Zyskoteka"/ fot. mat. prasowe

Część rabatów łączy się z programami zniżkowymi Carrefoura, jak -15% z e-Kuponem Senior czy -10% z aplikacją Mój Carrefour, a także obowiązującymi w Carrefour obniżkami, m.in. VAT na ponad 18 000 produktów.

W celu zapewnienia klientom jak największej różnorodności produktów w niskich cenach Carrefour realizuje jednocześnie dwa rodzaje akcji obniżkowych - tygodniowe akcje rabatowe oraz specjalny mechanizm ekstra ofert jednodniowych. Każdego dnia inne dwa produkty podlegają szczególnej zniżce, sięgającej nieraz kilkudziesięciu procent.

Akcja trwająca do 28 lutego obejmuje szeroki zakres najpotrzebniejszych produktów spożywczych oraz oferty non-food. Wśród przecenionych produktów znalazł się asortyment od m.in. cukru białego (5 opakowań w cenie 4), łopatki wieprzowej (40% taniej) i jajek bio (27% taniej) po komplety naczyń obiadowych (drugi komplet za 1 zł), pieluchy Pampers (od 86,99 zł za 74-152 sztuki, z aplikacją Mój Carrefour dodatkowo 5 zł taniej) czy małe AGD (rabat do 20% w postacie e-bonu płatniczego na kolejne zakupy).