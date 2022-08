Żywność drożeje. Co na to konsumenci?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 16-08-2022, 08:03

Po wielu miesiącach podwyżek cen żywności, konsumenci zmienili swoje zachowania zakupowe, aby dostosować się do obecnych realiów. Zmiany te z kolei wpływają na sieci handlowe oraz firmy spożywcze. Jak więc teraz kupujemy?

Żywność drożeje. Co na to konsumenci? Fot. shutterstock

Jak obecnie kupują konsumenci?

Nie widać końca podwyżkom cen żywności. Z informacji BIG InfoMonitor wynika, że produkty, które w ciągu ostatniego roku podrożały najbardziej to mięso drobiowe i wołowe (kolejno 34,7 proc. i 32,3 proc.), mąka (38 proc), cukier (39,3 proc.), masło (30,6 proc.) i mleko (21 proc.).

Ta sytuacja nie pozostała bez wpływu na społeczeństwo, które musiało wdrożyć liczne sposoby na to, aby poradzić sobie z rosnącymi cenami produktów spożywczych. Konsumenci więc oszczędzają, szukają promocji cenowych i wybierają tańsze zamienniki. Część z nich przestaje również kupować niektóre produkty.

Anna Szymańska oraz Katarzyna Zybertowicz z zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego tłumaczą, że konsumenci oszczędzają przede wszystkim na usługach związanych ze spędzaniem czasu wolnego: wyjściach do kina lub restauracji, czy wyjazdach wypoczynkowych.

- Inaczej kształtuje się też koszyk zakupowy przeciętnego Polaka. Wysoka inflacja sprawia, że niemal 80 proc. Polaków szuka w sklepach tańszych produktów lub zamienników, wynika z badania UCE RESEARCH i Grupy BLIX - mówią ekspertki w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl.

Racjonalne zakupy

Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries zauważa, że podwyżki cen żywności powodują z jednej strony panikę, co widać po sytuacji z cukrem, a potem, gdy ochłoniemy, zmuszają nas do racjonalniejszego gospodarowania budżetem domowym.

Zdaniem Jaroszyńskiego najbardziej ucierpią produkty "z wyższej półki", tzw. segment premium. Będziemy też aktywniej szukać promocji i częściej porównywać ceny w różnych sklepach.

Jaką żywność przestajemy kupować?

Anna Wagner, Client Business Partner w firmie Nielsen tłumaczy, że część społeczeństwa ogranicza spożycie, a część jest zmuszona do zupełnego zaprzestania kupowania wybranych produktów.

- Wiele kategorii spożywczych monitorowanych przez NielsenIQ mierzy się z ujemną dynamiką wielkości sprzedaży. Są wśród nich kategorie przyjemnościowe, jak gorąca czekolada, alkohol - tu sprzedaż brandy i cognac’u spadła najbardziej, sery pleśniowe, wędzone łososie czy orzechy. Ale są tu też kategorie, które stały się ikonami tegorocznych podwyżek, jak żółte tłuszcze, kawa czy mleko – informuje ekspertka.

