PKP Intercity opublikowało zapytanie rynkowe (RFI) dot. usługi sprzedaży mobilnej artykułów spożywczych i napojów w wybranych pociągach PKP Intercity, w których nie ma wagonu lub miejsca gastronomicznego.











PKP Intercity zainteresowane usługą sprzedaży mobilnej artykułów spożywczych i napojów w pociągach/fot. materiały prasowe

PKP Intercity zainteresowane usługą sprzedaży mobilnej artykułów spożywczych i napojów w pociągach

Usługa polegałaby na prowadzeniu sprzedaży mobilnej dot. artykułów spożywczych oraz napojów ciepłych i zimnych, z wyłączeniem napojów alkoholowych. Miałaby być ona zapewniona w wybranych pociągach kategorii InterCity (IC) i Twoich Linii Kolejowych (TLK), w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego i których czas przejazdu wynosi powyżej 5 godzin.

Przez sprzedaż mobilną PKP Intercity rozumie sprzedaż prowadzoną za pomocą wózków-minibar lub innej formy pozwalającej na dogodną sprzedaż w trakcie jazdy pociągów. W ramach usługi potencjalny wykonawca byłby zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia sprzedaży mobilnej, w tym m.in. minibarów, termosów, jednorazowych naczyń, jak również zaopatrywania się w artykuły spożywcze do późniejszej sprzedaży w pociągach.

Potencjalni wykonawcy w swoim zgłoszeniu mają potwierdzić możliwość realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w OPZ, wycenić koszt usługi oraz określić miesięczną sumę długości odcinków (w km), które będą obsługiwać. PKP Intercity jest otwarte na negocjacje i rozmowy dotyczące dogodnego dla potencjalnego wykonawcy sposobu świadczenia usługi.

Termin składania informacji upływa 17 kwietnia 2023 roku o północy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl