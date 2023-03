Żywność prosto od rolnika. Co współpraca z Lokalnym Rolnikiem daje producentom?

Co daje rolnikom obecność na platformie Lokalny Rolnik i jak można dzięki temu zwiększyć sprzedaż owoców i warzyw? - Klient który kupuje moje warzywa wie, że kupuje je konkretnie ode mnie; ja mogę skupić się na tym co rolnik powinien robić – mówi producent żywności Warzywniczek.

Co współpraca z Lokalnym Rolnikiem daje producentom?/fot. materiały prasowe

Podobno był Pan kiedyś maklerem giełdowym - to, zdaje się, bardzo intratne zajęcie, a tymczasem porzucił je Pan dla uprawy warzyw, która z kolei nie kojarzy się z wysoką dochodowością. Co skłoniło Pana do takiej decyzji i jak zdobył Pan wiedzę niezbędną do prowadzenia gospodarstwa?

Tak, w trakcie studiów i zaraz po nich nie wiązałem swojej przyszłości z rozwojem gospodarstwa. Próbowałem swoich sił w różnych dziedzinach i - nie powiem - z sukcesami. Postanowiłem podjąć pracę zgodnie z moimi zainteresowaniami czyli w domu maklerskim. Jednak szybko zauważyłem, że praca na etacie, w sztywnych ramach czasowych i narzuconych schematach, nie jest dla mnie: dla człowieka przyzwyczajonego do wiejskiego życia zgodnie z naturą było strasznie męczące pracować od 8 do 16. Postanowiłem swoją ścieżkę życiową związać z takim życiem w jakim zostałem wychowany, czyli życiem wiejskim zgodnym z porami dnia i roku; bardzo dużą rolę w podjęciu tej decyzji odegrała również również tradycja rodzinna - nie chciałem aby tradycja rolnicza w mojej rodzinie zaniknęła z powodu braku następcy. Zawsze gdy myślę o tym przypomina mi sie cytat z filmu „Zróbmy sobie wnuka” : „ta ziemia rodziła dla nas przez dziesiątki lat i gotowa dalej to robić i wcale wiele w zamian nie wymaga. Tylko się nad nią pochylić”.

Swoją decyzją zszokowałem wiele osób, przede wszystkim mojego szefa który widział u mnie duży potencjał, ale były też osoby które bardzo się z niej ucieszyły, w tym moi najbliżsi, którzy od razu dali mi duże wsparcie: moja obecna żona, a wtedy jeszcze dziewczyna, od razu zaczęła pracować nad moim marketingiem i wspierać mnie w sprzedaży, a moi rodzice pomagali mi w uprawie, dzielili się doświadczeniem i wprowadzali w tajniki wiedzy rolniczej. Co prawda ta wiedza nie była mi całkiem obca, bo przecież od najmłodszych lat pomagałem im w pracach polowych, jednak dopiero teraz zacząłem się nią interesować na bieżąco.

Żywność prosto od rolnika. Co współpraca z Lokalnym Rolnikiem daje producentom?

Zdrowa żywność prosto od rolnika. Skąd wzięła się nazwa Warzywniczek?

Powiedział Pan, że jednym z powodów decyzji była chęć życia zgodnie z naturą - czy miał Pan zgodny z naturą pomysł na prowadzenie gospodarstwa? Dlaczego pańskie gospodarstwo nazywa się “Warzywniczek”?

Jeden powód nadania gospodarstwu takiej nazwy był tak banalny, że aż wstyd mówić (śmiech). Gdy powiedziałem mojej obecnej żonie, a wówczas jeszcze dziewczynie, że zdecydowałem się prowadzić gospodarstwo, stwierdziła, że trzeba wymyślić jakąś nazwę.

tego gospodarstwa - na początek wpisaliśmy w komputerze “gospodarstwo warzywnicze” i wcisnęło nam się na końcu “k”. Uznaliśmy, że “warzywniczek” dobrze brzmi (śmiech).

Ale oprócz tego, że to dobrze brzmiało, przypomniało mi się wtedy, że “warzywniczkiem” nazywano w mojej okolicy przydomowy ogródek, w którym rosły warzywa “nie pryskane”, przeznaczone dla rodziny - a takie warzywa przecież chciałem uprawiać.

Warzywniczek stawia na naturalną uprawę warzyw. Można je kupić w sklepie LokalnyRolnik.pl

Rozumiem, że takich warzyw nie uprawiał pański ojciec?

Mój tata prowadził gospodarstwo wielkotowarowe, w którym produkował warzywa metodą konwencjonalną. Jednak był w tym gospodarstwie również kawałek pola, na którym warzywa uprawiane były naturalnie, i tylko te warzywa mogliśmy jeść. Również sąsiadom, jeśli chcieli kupić warzywa, tata sprzedawał tylko z tego kawałka pola.

Mój tata dobrze wiedział, jak uprawiać warzywa naturalnie, i to on przekazał mi najważniejszą wiedzę o tym jak prowadzić gospodarstwo. Gdy podjąłem decyzję o prowadzeniu gospodarstwa w 2014 r. zdecydowałem również o tym, jak to gospodarstwo będzie prowadzone - ale wiedziałem, że najpierw muszę się dużo nauczyć. Pierwszym moim nauczycielem był mój ojciec, to on powiedział - ok, ale najpierw gospodarstwo będziemy prowadzić razem.

Choroby roślin a uprawa konwencjonalna i ekologiczna

Tata posiada ogromną wiedzę w zakresie chorób i ochrony roślin; oczywiście więcej wiedział o ochronie chemicznej, ale dzięki temu łatwiej nam było szukać biologicznych zamienników chemicznych środków. Wiedza taty o tym dlaczego rośliny chorują pozwalała (i nadal pozwala) uniknąć wielu tych chorób - np. jedną z głównych przyczyn jest nadmierne zagęszczenie roślin typowe dla produkcji intensywnej nastawionej na jak największy plon z hektara. Dla przykładu w naturalnej uprawie cebuli na metr kwadratowy wysiewamy dwukrotnie mniej nasion niż w produkcji intensywnej. Oprócz mniejszego zagęszczenia drugim sposobem naturalnej ochrony roślin jest termin wysiewu/sadzenia roślin - nie sadzimy kalafiora w miesiącach największego zagrożenia chorobami; jeżeli zagrożeniem dla jarmużu jest mączlik, który pojawił się u nas ostatnio w związku z ociepleniem klimatu, to flancujemy go w pole w połowie lipca, i nim ten mączlik się rozwinie i wyrządzi szkody roślinie, zniknie z powodu niskich temperatur.

Czym różni się rolnictwo ekologiczne od zwykłego?

Właśnie - uprawa konwencjonalna to większy plon. Czy opłacalność produkcji nie była powodem, dla którego pański ojciec nie prowadził naturalnej uprawy warzyw?

Oczywiście - uprawiając warzywa naturalnie nigdy nie uda się osiągnąć takiego plonu jak przy uprawie konwencjonalnej. Jednak ja miałem nieco inne doświadczenie niż mój tata, mianowicie wiedziałem, że ludzie chcą jeść warzywa uprawiane naturalnie. Wiedziałem to od moich znajomych na studiach - gdy dowiedzieli się, że jestem rolnikiem, pytali, czy można u mnie kupić takie “niepryskane” warzywa.

Skoro więc znajomi naszej rodziny chcieli kupować takie warzywa, i moi znajomi ze studiów chcieli kupować takie warzywa, to dlaczego nie zrobić z tego biznesu? Skoro byliśmy w stanie wyprodukować warzywa dobrej jakości na małym poletku, to byliśmy w stanie wyprodukować je na całym polu. Przy czym chcę tu wyjaśnić, że dla mnie “dobra jakość” to warzywo zdrowe a niekoniecznie piękne. Niejednokrotnie marchewka jest nadjedzona przez robaki, brokuł ma przebarwienie, na kalafiorze jest kropka, ale to przecież w niczym nie umniejsza walorów zdrowotnych tego warzywa, i nie przeszkadza w jego użyciu w kuchni - można to wykroić, odłamać czy obrać, i jeść.

Przyznać jednak muszę, że z tego powodu miałem bardzo dużo reklamacji u klientów - reklamacji, z którymi oczywiście się nie zgadzałem. Tłumaczyłem, że to nic nie szkodzi, nawet jadłem przy nich te warzywa! To odnosiło skutek, bo badania badaniami, ale jeśli rolnik sam je to, co uprawia, to przekonuje najbardziej (śmiech).

Ekologiczna a naturalna uprawa warzyw – różnice

Mówi Pan, że warzywa uprawia naturalnie - czy “naturalnie” to znaczy coś innego niż “ekologicznie”?

Ja uprawiam warzywa ekologicznie, ale nie mam certyfikatu. Dlaczego? Ponieważ nie jestem przekonany do certyfikacji. Nie papierek jest najważniejszy, a wiadomo, że certyfikaty są po to, żeby ktoś mógł zarobić; ja wysyłam swoje warzywa na badania do laboratorium, kontroluje je Sanepid i PIORIN.

Poza tym nie ma wspólnych w Europie kryteriów dla rolnictwa ekologicznego - środki, których polskie prawo zakazuje do stosowania w uprawach ekologicznych mogą być stosowane w innych krajach.

Czy ekologiczne warzywo sprowadzone z Hiszpanii naprawdę jest pozbawione tzw. “chemii”? Musi przejechać całą Europę i jeszcze poleżeć tydzień na sklepowej półce…

Warzywa bez chemii. Jakie warzywa uprawia Warzywniczek?

Czy każde warzywo da się uprawiać bez tzw. chemii? Jakie warzywa Pan uprawia?

Oczywiście, że tak, przecież środki chemiczne w rolnictwie stosujemy od, mniej więcej, lat 60. XX wieku, a warzywa jemy “od zawsze”; jest to tylko kwestia wiedzy o tym, jakie warunki sprzyjają roślinie (czyli np. małe zagęszczenie upraw), jakich ma ona naturalnych przyjaciół i wrogów.

Uprawiam około 25 gatunków warzyw, wśród nich marchew, pietruszkę, seler, brokuła, kapusty - białą, czerwoną, pak choi (chińską), pekińską; pomidory, paprykę, pora, buraki, cebulę, kalarepę, ogórki, sałaty - dębową, masłową i dębolistną; rzodkiewki, szpinak, kolendrę, rukolę.

Prócz tego robimy przetwory: kapustę kiszoną, soki pomidorowe.

Ekologiczna uprawa warzyw a emy. Czym są Pro Bio Emy?

Specyfiką Warzywniczka jest stosowanie w uprawie ProBio Em’ów. Czy może Pan wyjaśnić, czym one są?

Trudno wyjaśnić w prostych słowach, ale spróbuję: są to biopreparaty tworzone na bazie pożytecznych organizmów i ich metabolitów, które występując naturalnie w glebie regulują jej równowagę. Stosowane doglebowo bądź w formie oprysku wspomagają rośliny w walce z różnymi patogenami i szkodnikami poprzez podnoszenie ich odporności, dzięki czemu chorobotwórcza mikroflora jest wypierana. Oprócz mikroorganizmów w skład ProBio Emów® wchodzi m.in. niechlorowana, rewitalizowana woda, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, koncentraty owocowe, czy mieszanki ziołowo-roślinne.

Oczywiście są to organizmy całkowicie bezpieczne dla człowieka.

Co daje współpraca z Lokalnym Rolnikiem producentom żywności?

Początkowo sprzedawał Pan warzywa znajomym, jednak teraz sprzedaje Pan na platformie Lokalny Rolnik. Domyślam się, że poszukiwał Pan sposobu zwiększenia ekonomicznej efektywności gospodarstwa?

Rzeczywiście, sprzedaż wyłącznie znajomym nie pozwalała na utrzymanie rodziny, dlatego szukaliśmy innych kanałów sprzedaży. Drugą nie mniej istotną kwestią jest to, że naturalna uprawa warzyw oznacza plon mniejszy o ok. 50% przy zwiększonych nakładach i kosztach pracy - choćby przez to, że nie wyjadę 2 razy w sezonie na pole by spryskać je herbicydem lecz muszę kilka razy wyjść z motyką i wszystkie chwasty usunąć ręcznie.

Ja mam mały plon, ale jeszcze mniejszy “plon handlowy”, czyli warzywa z takimi skazami, że raczej nie mogę ich zaproponować klientom, co rodzi pytanie, co zrobić z tym wartościowym mimo skaz jedzeniem? Na szczęście mamy klientów, którzy są świadomi tego, skazy nie ujmują ani smaku ani walorów zdrowotnych i odbierają od nas te warzywa - to są różnego rodzaju bary, bo współpracujemy z gastronomią, współpracujemy też z portalami oferującymi takie “nieidealne” warzywa. Taka oferta jest również na Lokalnym Rolniku.

Żywność prosto od rolnika. Co współpraca z Lokalnym Rolnikiem daje producentom?

Świeże warzywa bezpośrednio od rolnika. Lokalny Rolnik stawia na jakość

Mniejszy plon, zwiększone koszty, to oznacza wyższe ceny za produkt - dobrze rozumiem?

Cena wszystkich produktów jest, a przynajmniej powinna być, związana z ich jakością. Jak wcześniej mówiłem, trudno jest być pewnym jakości warzywa, które przejechało całą Europę i wciąż wygląda “idealnie”. W mniejszym stopniu ale dotyczy to również warzyw kupowanych w osiedlowym sklepiku - one również często przejeżdżają setki kilometrów, by znaleźć się na giełdzie a potem w sklepie. Dlatego warzywa kupowane bezpośrednio od rolnika zawsze będą świeższe niż te kupowane od pośredników, bo mają dużo krótszą drogę „z pola na stół”, a więc nie ma potrzeby sztucznego podtrzymywania świeżości i jakości warzyw - kupując moje warzywa klient ma pewność pochodzenia i jakości.

Dobra jakość musi kosztować, ale dobra jakość jedzenia to dobre zdrowie - czy lepiej jest płacić za dobre jedzenie, czy za leki? To pytanie retoryczne dla świadomego klienta.

Poza tym kupowanie na Lokalnym Rolniku to przejaw patriotyzmu gospodarczego i odpowiedzialności społecznej: ja biorę odpowiedzialność za to, że moi klienci i ich dzieci będą się zdrowo odżywiać i zdrowo żyć, a oni biorą odpowiedzialność za utrzymanie mojej rodziny.

Jedną z zasad Lokalnego Rolnika jest ograniczanie śladu węglowego przez transport jedzenia z najbliższych okolic. W jakim regionie Polski można kupić pańskie warzywa?

W pełni podzielam tę zasadę, dlatego moje warzywa można kupić tylko w Warszawie i okolicach klikając w link: https://lokalnyrolnik.pl/farmers/warzywniczek-gospodarstwo-rolne

Dodatkowo sam tę zasadę realizuję, ponieważ moje gospodarstwo położone jest w odległości 9 km. od magazynu dystrybucyjnego Lokalnego Rolnika.

Oczywiście zasada krótkiej drogi “od pola do stołu” jest też bardzo korzystna w krótkim terminie: dla klientów, bo warzywa, które kupują, są zebrane zaledwie dzień wcześniej, i dla mnie, bo nie przemierzam dziesiątek czy setek kilometrów z moimi warzywami, by sprzedać je na rynkach hurtowych.

Współpraca z Lokalnym Rolnikiem. Dlaczego warto i jakie daje korzyści?

Czy te korzyści spowodowały, że sprzedaje Pan warzywa w zasadzie tylko na platformie “Lokalny Rolnik”? Dlaczego wybrał Pan tę właśnie platformę i taką formę sprzedaży?

Przede wszystkim za tą decyzją stoi zgodność ideałów, które podzielam z Sylwią i Andriejem Modic, założycielami Lokalnego Rolnika. Chciałbym to mocno podkreślić. Sprzedaję swoje warzywa za pomocą platformy Lokalny Rolnik, bo ułatwia mi ona dotarcie do osób, dla których, tak jak i dla mnie, ważne jest zdrowie i lokalny patriotyzm. Dzięki Lokalnemu Rolnikowi, który skupia się na dystrybucji, klient który kupuje moje warzywa wie, że kupuje je konkretnie ode mnie; ja mogę skupić się na tym co rolnik powinien robić, czyli mogę wkładać serce w swoje uprawy i dbać o to żeby warzywa pochodzące z mojego pola były zdrowe dla mojej rodziny i moich klientów.

