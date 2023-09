Sprawdzaliśmy otwarcie naszych klientów na wprowadzenie dotąd nieobecnych w Pepco kategorii produktowych i okazało się że według nich przekąski i napoje uzupełniają nasz regularny asortyment - mówi Kasia Wilczewska, Head of Corporate Communication

Żywność w Pepco. "Planujemy poszerzyć asortyment FMCG w strefie przykasowej", fot. shutterstock

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych, tzn. Pepco, Dealz i Poundland, współpracujących z PGS, globalnym dostawcą. Pierwsze sklepy Pepco otwarto w Polsce w 2004 roku.

Akcje spółki spadły w 28 września w porannym handlu aż o 15% po tym, jak podkreśliła słabszy popyt konsumencki na kluczowe kategorie odzieży i towarów ogólnego użytku.

Oprócz odzieży i artykułów dekoracyjnych, w sklepach sieci można kupić produkty spożywcze.

Pepco Group: trudne otoczenie handlowe

Dyskont Pepco Group po raz drugi w ciągu niecałych trzech tygodni obniżył prognozy zysków, obwiniając coraz trudniejsze otoczenie handlowe na swoich głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Notowana na giełdzie w Warszawie grupa, do której należą marki Pepco, Poundland i Dealz, radziła sobie nieźle przez pierwszy rok kryzysu kosztów utrzymania, ale w lipcu przestrzegła, że ​​wzrost sprzedaży zaczął spadać - przypomina Reuters.

I dodaje, że akcje spółki spadły w czwartek 28 września w porannym handlu aż o 15% po tym, jak podkreśliła słabszy popyt konsumencki na kluczowe kategorie odzieży i towarów ogólnego użytku, co spowodowało, że cena akcji spółki spadła w tym roku o 43%.

Produkty impulsowe z kategorii FMCG

Pepco sprzedaje głównie odzież dla dzieci i dorosłych oraz artykuły dekoracyjne. W swojej ofercie ma również asortyment spożywczy.

- Produkty impulsowe z kategorii FMCG zostały wprowadzone do oferty pod koniec 2022 roku i obecnie można je zakupić we wszystkich, ponad 1200 polskich sklepach Pepco. Artykuły dostępne w strefie przykasowej to m.in. słodycze, słone przekąski i napoje - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Kasia Wilczewska, Head of Corporate Communication.

- Wprowadzona oferta jest odpowiedzią na oczekiwania naszych klientów, a zwłaszcza klientek z dziećmi, które chętnie odwiedzają sklepy Pepco. Poszukiwaliśmy dodatkowych kategorii produktowych, uzupełniając standardową ofertę o produkty międzynarodowe oraz artykuły dostępne jedynie w Grupie Pepco, np. żelki Gumzy czy gumy rozpuszczalne Chooee. W naszych sklepach można znaleźć również takie marki jak Haribo, Trolli i Chupa Chups - tłumaczy.

- Sprawdzaliśmy otwarcie naszych klientów na wprowadzenie dotąd nieobecnych w Pepco kategorii produktowych i okazało się że według nich przekąski i napoje satysfakcjonująco uzupełniają nasz regularny asortyment. Dlatego planujemy sukcesywnie rozszerzać gamę produktów FMCG w strefie przykasowej, wprowadzając docelowo ok. 150 linii w regularnym asortymencie oraz produkty sezonowe - podkreśla Kasia Wilczewska.

Pepco widzi słaby popyt na odzież i towary ogólnodostępne

Pojawienie się w sklepach kolekcji jesienno-zimowej Pepco zbiegło się także z rekordowo ciepłą pogodą w Polsce i na rynkach ościennych, co przełożyło się na słabszy popyt ze strony klientów.

- Gdy jest 26 stopni, nie sprzedaje się płaszczy" - powiedział Andy Bond, prezes wykonawczy.

Grupa stwierdziła, że ​​słabsza sprzedaż, rezerwy na wartość zapasów, utrzymująca się presja inflacyjna na koszty oraz zahamowanie inwestycji w nowe sklepy oznaczają dalsze obniżenie perspektyw zysków.

Obecnie oczekuje, że podstawowe zyski (EBITDA) za cały rok 2023 wyniosą około 750 mln euro (788 mln dolarów) w porównaniu z 731 mln w 2022 r.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl