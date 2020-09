Catering dietetyczny Maczfit – dobra alternatywa dla wzrostu cen żywności

Badanie „Consumer Tracker” przeprowadzone przez Deloitte w drugim kwartale 2020 roku wskazuje, że w najbliższym czasie wzrosną nasze wydatki na żywność. Polacy szacują, że w nadchodzących tygodniach wydadzą na produkty spożywcze aż o 17% więcej, niż w ubiegłym kwartale.

Jednocześnie widoczny jest spadek niepokoju Polaków związany z robieniem zakupów w sklepach stacjonarnych oraz wyjściem do restauracji*. Dwa tygodnie temu wskaźnik niepokoju Polaków był rekordowo wysoki. Obecnie stopniowo wraca do niskiego stanu sprzed miesiąca.

Z badania wynika, że nadal 33% z nas odwleka zrobienie dużych zakupów, ponieważ obawia się o swoje zdrowie. Jednym z rozwiązań, które pomaga dokładnie zaplanować wydatki na żywność w taki sposób, że nic nas nie zaskoczy, jest catering dietetyczny Maczfit.

Zalety diety pudełkowej

W Maczfit możemy wybrać jeden z 12 specjalnie zaplanowanych, zbilansowanych programów dietetycznych. Dla tych, którzy wolą decydować, co znajdzie się w ich jadłospisie, Maczfit przygotował Wybór Menu. W ramach tego rozwiązania codziennie spośród 20 dań możemy wybrać tylko to, co chcemy zjeść i to, co lubimy. Co więcej, wybrana dieta każdego dnia zostanie bezpiecznie dostarczona przez kuriera pod nasze drzwi.

Dodatkowe benefity od Maczfit

Catering dietetyczny oferuje także dodatkowe benefity, jakimi są rabaty za polecenie czy ocenę posiłków, program lojalnościowy i akcje specjalne. Jedząc posiłki Maczfit, oceniając je i polecając znajomym, zbieramy rzodkiewki, które możemy zamienić na darmowe dni diety.

W najbliższych dniach Maczfit szykuje Akcję Specjalną, podczas której uczestnicy będą zbierać Maczcoiny. Laureaci z największą liczbą punktów otrzymają jedną z 10 wyjątkowych nagród, w tym Fiata 500 i darmowe posiłki. Teraz zbieranie punktów jest jeszcze łatwiejsze, dzięki intuicyjnej Aplikacji mobilnej, która również kontroluje ilość wypitych przez nas płynów, liczbę spożytych kalorii, mierzy nasze postępy i przypomina o zdrowych nawykach żywieniowych.

Podążamy tam, gdzie nasi Klienci

Za pomocą aplikacji i Konta Klienta każdy może w wygodny sposób zmienić adres dostawy swojej diety. Wyjeżdżasz na urlop, masz służbowe spotkanie w innym mieście, pracujesz zdalnie z rodzinnego domu? W każdej chwili możesz przenieść swoją dietę tam, gdzie się wybierasz. Nasz catering dietetyczny dowozi posiłki do aż 1500 miejscowości w Polsce.