Zestaw Maty w McDonald's: krytyka uzasadnia marnowanie jedzenia?

- Czy krytyka reklamy uzasadnia demonstrowanie lekceważącego stosunku do jedzenia? - pyta w związku z kontrowersjami wokół zestawu Maty w McDonald's, Sylwia Majcher, dziennikarka, blogerka, ekspertka zero waste.

Autor: pp

Data: 20-10-2021, 12:00

Sylwia Majcher, dziennikarka, blogerka, ekspertka zero waste o skutkach krytyki zestawu Maty w McDonald's; fot. mat.pras.

- To nie będzie post o tym, że raper promuje niezdrową dietę - ostrzega na Facebooku, Sylwia Majcher. - Tylko o tym, że pod pretekstem troski o dzieci, środowisko i zwierzęta, demonstracyjnie marnuje się jedzenie. I skoro robi się to publicznie, to najwyraźniej uważa także, że nie ma w tym niczego niestosownego. Mnie to wkurza, bo nic nie może być uzasadnieniem dla bezsensownego wyrzucania żywności. Nawet jeśli jest to fast food - dodaje.

Zestaw Maty w McDonald's - poruszenie i kontrowersje

Sylwia Majcher odnosi się do publicznego testowania zestawu Maty, który ma miejsce w przestrzeni publicznej. Przy tym dziennikarze i dietetycy właśnie dopuszczają się aktów wyrzucenia jedzenia.

- Czy naprawdę Ci wszyscy oburzeni, którzy zamówili hamburgera, latte z proszku i frytki spodziewali się delikatesowego, wybornego zestawu przygotowanego na bazie doskonałych ekologicznych produktów, którym mogliby się zachwycać? - pyta fanów na Facebooku Sylwia Majcher.

Zestaw Maty w McDonald's a akty marnowania żywności

- Dziennikarka zamówiła zestaw Maty, żeby przed kamerą stwierdzić, że zjeść może tylko frytki, bo jest weganką. Na koniec długiej wypowiedzi o tym, że raper postępuje źle, rzuciła mięsem. Dosłownie, bo cheeseburger wylądował na podłodze. Znane dietetyczki i żywieniowe edukatorki przed obiektywem aparatu rozkładały potrójnego cheeseburgera na części i ostrzegały, że spożywanie zestawu Maty jest zagrożeniem dla żołądka, więc nie powinien tam trafić - pisze dalej.

I dodaje, że żeby wydać te opinie nie trzeba było kupować zestawu. Dane o składzie są na stronie restauracji.

- Przypomnę w Polsce co sekundę do śmietanka trafiają 153 kg żywności. Naprawdę krytyka reklamy uzasadnia dokładanie kolejnych i demonstrowanie lekceważącego stosunku do jedzenia? Zamiast się oburzać, wystarczyło nie zamawiać - podsumowuje Sylwia Majcher.