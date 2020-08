60 proc. prowadzących hotele i restauracje w Niemczech obawia się bankructwa

59,6 proc. respondentów zadeklarowało, że walczy obecnie o gospodarcze przeżycie. Średni dla wszystkich ankietowanych spadek ich obrotów w pierwszym półroczu bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wyniósł 60,1 proc.

Co gorsza, sytuacja powraca do normy powoli - o ile dla marca regres sięgnął 63 proc., a dla kwietnia 86,8 proc., to w maju było to 73,7 proc., w czerwcu 52,2 proc. i w lipcu jeszcze 43,2 proc.