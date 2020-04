Akademia Inspiracji MAKRO w Krakowie dołącza do akcji #posiłekdlalekarza

W ramach wsparcia pracowników służby zdrowia, oprócz szpitala MSWiA w Warszawie, sieć hurtowni MAKRO Polska zaoferowała także darmowe posiłki dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Z dniem 16 kwietnia br. Akademia Inspiracji MAKRO, zlokalizowana w Krakowie, dołącza do akcji #posiłekdlalekarza. Celem akcji jest wsparcie lekarzy i personelu medycznego, pracujących intensywnie w obecnej, trudnej sytuacji epidemiologicznej. Koszt produktów koniecznych do przygotowania kilkudziesięciu posiłków dziennie pokryją krakowskie hale MAKRO.

W ramach wsparcia polskiego personelu medycznego, Zespół Kucharzy Akademii Inspiracji MAKRO w Krakowie, na czele z szefami kuchni – Dawidem Sikorą, Zbigniewem Sonikiem i Tomaszem Świerczkiem, w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, dostarczać będzie ciepłe posiłki dla lekarzy.

– Zagrożenie epidemiologiczne generuje trudne do przewidzenia wyzwania, którym nie tylko staramy się sprostać, ale również wesprzeć nasze otoczenie. Niezwykle ważne jest dla nas wsparcie polskiej służby zdrowia, która stawia czoła wyjątkowo trudnym okolicznościom – mówi Dominik Branny, prezes MAKRO Polska. Dołączając się do akcji, nie tylko zapewniamy odpowiednią liczbę ciepłych posiłków dla lekarzy i personelu medycznego, ale również zachęcamy innych do zaangażowania się w inicjatywę. W ten sposób potwierdzamy, że strategia naszej firmy „razem lepiej” jest dla nas wiążąca niezależenie od okoliczności, szczególnie kiedy inni tak bardzo potrzebują wsparcia – podsumowuje.

MAKRO Polska wykazuje się wysokim zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością, podejmując działania, mające na celu wsparcie polskiej gastronomii oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z zagrożeniem epidemiologicznym.