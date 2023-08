Amerykańska sieć restauracji szuka pracowników do nowych lokali otwieranych w Polsce. Interia.pl sprawdza ile można w nich zarobić.

Amerykańska sieć restauracji szuka pracowników /fot. PAP/EPA

Jakie stawki oferuje Popeyes w naszym kraju?

Jak czytamy w serwisie, do lokali we Wrocławiu i Szczecinie, a także do własnie otwieranych w Warszawie, Popeyes szuka obecnie pracowników. Z ogłoszeń zamieszczonych w serwisie OLX wynika, że Popeyes szuka także kierowników.

Jakie stawki i stanowiska oferuje firma?

Interia przytacza następujące stawki:

kierownik zmiany - może liczyć na 4400 - 5200 zł brutto,

zastępca kierownika restauracji - 5000 - 6000 zł brutto,

kierownik restauracji - 6500 - 8500 zł brutto.

Stawki dla szeregowych pracowników

Sieć szuka również pracowników restauracji i pracowników porządkowych. Pracownicy szeregowi mogliby liczyć na 24-26 zł brutto za godzinę oraz umowę zlecenie.

