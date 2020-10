AmRest: Dostawy nie zrekompensują nam zamknięcia lokali

Pierwsza fala koronawirusa i związane z nią ograniczenia w działalności gastronomicznej pokazały, że firma jest przygotowana, aby działać skutecznie w czasie zamknięcia sprzedaży na miejscu. Kanał dostawy do domu jest od lat strategicznym filarem AmRest, w konsekwencji jesteśmy gotowi na dużą liczbę zamówień wraz z procesem dostosowanym do sytuacji epidemiologicznej, obejmującym min. bezkontaktową dostawę czy przyjazne płatności online. Jednakże sprzedaż w tak ograniczonym zakresie nie jest w stanie całkowicie zrekompensować zamknięcia działalności na miejscu" - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe AmRestu.



"W związku z powyższym liczymy na podobne wsparcie ze strony organów państwowych, jak miało to miejsce w przypadku tzw. pierwszego zamknięcia gospodarki, szczególnie w zakresie ochrony miejsc pracy" - dodała spółka.



AmRest wskazuje, że branża restauracyjna jest jedną z najbardziej dotkniętych skutkami epidemii. Zdaniem spółki warto na nowo zastanowić się nad zasadnością niedziel niehandlowych i ich wpływem na biznes.



Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że od soboty 24 października, rząd wprowadza zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych, pozostawiając jedynie możliwość świadczenia usług na wynos i dowóz. Obostrzenia mają obowiązywać dwa tygodnie z możliwością przedłużenia tego terminu, jeśli liczba zakażeń nie spadnie.



W ciągu kilku dni rząd ma zaprezentować plan wsparcia dla zamkniętych branż. Premier poinformował, że instrumenty wsparcia będą podobne jak na wiosnę, np. zwolnienie z ZUS, a rząd zaproponuje też nowe, długoterminowe instrumenty.



Grupa AmRest prowadzi sieć restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz innych krajach Azji.



Na koniec czerwca 2020 roku grupa zarządzała siecią ponad 2,3 tys. restauracji (m.in. KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King, La Tagliatella), z czego ponad 550 lokali jest w Polsce.

więcej informacji: AmRest RSS ALERT gastronomia RSS ALERT