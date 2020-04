AmRest redukuje godziny pracy i płace w Polsce

Grupa AmRest tymczasowo redukuje zatrudnienie i godziny pracy w Hiszpanii, Francji, Portugalii i Polsce - podała spółka w komunikacie.

Jak podał AmRest, spółka złożyła w hiszpańskim urzędzie pracy wniosek dotyczący objęcia spółki AmRest Tag, S.L.U. procedurą tymczasowej redukcji zatrudnienia z uwagi na siłę wyższą w ramach Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Jak podano, ERTE objęło łącznie 55 pracowników tej spółki (65 proc. ogółu jej pracowników) poprzez czasowe zawieszenie umów (38 osób) i redukcję czasu pracy (17 osób). Wcześniej programem ERTE objęto także 62 pracowników restauracji Sushi Shop w Hiszpanii (93,55 proc. zatrudnionych).



AmRest poinformował, że we Francji wprowadzono ogólną redukcję godzin pracy dla łącznie 4.669 pracowników, stanowiących 93 proc. ogółu zatrudnionych. We Francji zamknięte jest 86 proc. restauracji własnych prowadzonych przez AmRest pod markami Sushi Shop, Pizza Hut, KFC i Tagliatella.



Z kolei w Portugalii wprowadzono czasowe zawieszenie wszystkich umów o pracę, co dotyczy łącznie 68 pracowników. Na portugalskim rynku tymczasowo zamkniętych jest 6 restauracji zarządzanych przez AmRest.



Spółka podała, że w Polsce wprowadzono redukcję godzin pracy i wynagrodzeń dla łącznie 4.050 pracowników, stanowiących 44 proc. całkowitej liczby zatrudnionych przez grupę w Polsce.



W Polsce otwartych jest 295 restauracji prowadzonych przez AmRest (53 proc. wszystkich punktów w kraju)