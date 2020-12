Apel marszałka województwa warmińsko-mazurskiego o wsparcie branży gastronomicznej

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zaapelował we wtorek do mieszkańców regionu, żeby przed świętami wsparli branżę gastronomiczną, kupując lokalne produkty. Ma to pomóc przetrwać tym firmom okres pandemii Covid-19.