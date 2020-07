Arkadiusz Krupicz, Pyszne.pl: Tworzenie strefy dostaw to jeden z ważniejszych czynników

- Dostawy to nie jest temat, który raz przygotujemy dla danej restauracji i jest już na zawsze opracowany. Musimy do niego wracać, co jakiś czas, by udoskonalać nasz serwis, zwłaszcza w czasach coraz większej konkurencji. Obecnie dywersyfikacja kanałów sprzedaży okazuje się must have - mówi Arkadiusz Krupicz, założyciel Pyszne.pl.