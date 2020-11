Bary i restauracje w Tokio znów będą zamykane wcześniej z powodu pandemii

We wtorek liczba zainfekowanych pacjentów w ciężkim stanie wzrosła w Japonii do 345, co jest najwyższą wartością od początku pandemii i dwa razy wyższą niż przed miesiącem. Eksperci obawiają się, że dalszy wzrost zakażeń może przeciążyć służbę zdrowia.

Zalecenie wcześniejszego zamykania lokali gastronomicznych w Tokio będzie obowiązywało do 17 grudnia. Bary i restauracje, które mu się podporządkują, będą się mogły ubiegać o rządowe wsparcie finansowe - powiedziała Koike, wzywając mieszkańców, aby w miarę możliwości pozostawali w domach.

Podobne zasady wprowadzono w Tokio w kwietniu, gdy japoński rząd ogłosił stan wyjątkowy ze względu na pandemię. Stan wyjątkowy zniesiono w całym kraju pod koniec maja, gdy liczba infekcji spadła. Później bilanse zaczęły jednak stopniowo rosnąć, a w ostatnich tygodniach trend ten przyspieszył, co eksperci wiążą z jesiennym ochłodzeniem.

W ostatnich dniach w stolicy kraju notowano ponad 500 nowych infekcji dziennie, a w środę władze zgłosiły 401 nowych przypadków. Łączny bilans zakażeń wykrytych w Japonii zwiększył się we wtorek o ponad 1,2 tys. i przekroczył 130 tys. Ponad 2 tys. pacjentów zmarło - wynika z danych publicznej stacji NHK.