Branża cateringu dietetycznego pomaga Ukraińcom

Wystartowała trzecia edycja Pomocnego Pudełka, tym razem dla Ukrainy. Aby pomóc Ukraińcom, którzy przybyli do Polski w ostatnich dniach zza wschodniej granicy Stowarzyszenie Przedsiębiorców Branży Cateringu Dietetycznego organizuje akcję społeczną Pomocne Pudełko UKRAINA. W tym roku InPost dostarczy posiłki z firm cateringu dietetycznego do miejsc tymczasowego zakwaterowania Ukraińców na terenie kraju.

Autor: materiał prasowy

Data: 03-03-2022, 12:29

Branża cateringu dietetycznego pomaga Ukraińcom; fot. mat. pras.

Pomocowe Pudełka dla Ukrainy

– W poprzednich edycjach Pomocnego Pudełka pomagaliśmy głównie osobom w kryzysie bezdomności w okresie zimowym. Od kilku dni jesteśmy świadkami wojny w kraju naszych sąsiadów i chcemy pomóc uchodźcom z Ukrainy poprzez transport posiłków przygotowanych przez firmy cateringowe do miejsc, w których zostali tymczasowo rozlokowani przez organizacje pomocowe. Zachęcamy firmy z branży cateringu dietetycznego, a także inne podmioty do dołączenia do naszej akcji, a my przewieziemy posiłki do potrzebujących naszym transportem chłodniczym – mówi Jerzy Bonalski z InPost, Wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Branży Cateringu Dietetycznego.

Pierwsze transporty posiłków z firm cateringowych rozpoczęły się w środę 2 marca,