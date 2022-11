W 2022 roku Burger Drwala w McDoanld's będzie dostępny w 5 wariantach: klasycznym, podwójnym, z kurczakiem, z żurawiną (do 20.12) oraz na ostro (od 21.12).

W menu pojawią się również zakręcone frytki z sosem śmietanowym, a w połowie stycznia fani Drwala mogą liczyć na noworoczną niespodziankę.

Jak co roku, powrotowi Burgera Drwala towarzyszy także wyjątkowa kampania, ukazująca lepszą stronę zimy. Czy da się zrobić Maka z włóczki? Okazuje się, że tak. W Ustroniu powstała najbardziej przytulna restauracja w Polsce, i to wydziergana na drutach. Każdy może ją odwiedzić w między 21 a 27 listopada.



Co roku pokazujemy Polakom jak wygląda lepsza strona zimy i dajemy im jej doświadczyć. W tym sezonie nie mogło być inaczej. W zimie najważniejsze jest to, żeby było nam ciepło, dlatego jedną z naszych restauracji postanowiliśmy „zrobić na drutach”. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, opatuliliśmy Maka w Ustroniu kolorowymi materiałami tak, żeby stał się swego rodzaju swetrem i wyglądał jakby był zrobiony z włóczki. To najbardziej przytulna restauracja w Polsce, którą stworzyliśmy w zaledwie 28 dni

Jakub Strutyński, Marketing Manager McDonald’s Polska