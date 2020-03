Cacek: najwyższy czas, aby niektóre galerie zaczęły myśleć nie tylko o czubku własnego nosa

Prezes podkreśla, że obecnie niektóre galerie handlowe zachowują się bardziej odpowiedzialnie społecznie i postępują zgodnie z wytycznymi rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, nie korzystając z luk w dokumencie.

– Niestety są też obiekty nastawione na zarabianie pieniędzy bez społecznego zrozumienia. Zatem wśród centrów handlowych zdarzają się różne zachowania, dlatego zalecałbym dużą ostrożność – przyznaje Sylwester Cacek.

Prezes powściągliwie podchodzi także do pomysłu przywrócenia handlu w niedziele, jako formy rekompensaty za poniesione straty podczas pandemii.

- Moim zdaniem nie jest to najważniejszy postulat w tej chwili. Najpierw należy opracować długoterminowy plan współpracy. Być może jednym z jego elementów okaże się przywrócenie handlu niedzielnego, ale należy ten ruch dobrze przeanalizować, biorąc pod uwagę wcześniejsze zachowania galerii handlowych. Istnieje zagrożenie, że niektóre z nich po wznowieniu handlu zażądają od najemców większego czynszu przy odnawianiu umów. Analogia jest prosta: gdy ustawa wchodziła w życie centra handlowe nie chciały ich obniżać – przypomina prezes Sfinksa.

Jednocześnie przestrzega, że galerie są ważnym elementem naszego życia społecznego, ale – parząc na różne ich zachowania – powinniśmy być bardzo ostrożni.

- My - najemcy bez nich nie umrzemy, a one bez nas już tak. Mamy lokale przy ulicach, do których możemy z czasem sukcesywnie przenosić ruch, co już obserwujemy i czynimy. Najwyższy czas, aby niektóre galerie zaczęły myśleć nie tylko o czubku własnego nosa – podkreśla stanowczo Sylwester Cacek.

Więcej na propertynews.pl.