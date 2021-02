Cateringi dietetyczne a zdrowa żywność. Czy mają wspólny mianownik?

Nice To Fit You: Więcej niż catering dietetyczny. To nie tylko dieta, ale styl życia

Jak wybierać bez E-dodatków?

Owszem, zwracamy uwagę na etykiety produktów oraz czytamy ich skład. Nie każdy jednak posiada odpowiednią wiedzę, aby rozkodować kipiące od E-dodatków składy marketowych propozycji, co bywa zwyczajnie zniechęcające. Na szczęście z pomocą przychodzą nam blogi, grupy tematyczne na portalach społecznościowych oraz aplikacje na smartfony, które po zeskanowaniu kodu kreskowego aparatem wyświetlają nam listę zagrożeń i pułapek zdrowotnych czyhających w danym produkcie. Są również aplikacje takie jak Nice To Fit You, w której można codziennie w wygodny sposób zarządzać swoją dietą i komponować menu na najbliższe dni.

Zdrowie zamknięte w pudełku

Kontrolowanie i wybieranie tego, co jemy oraz co wkładamy do koszyka w sklepie, obecnie jest nie tylko bardzo proste i możliwe na wyciągnięcie ręki, ale również popularne. Widać to po rosnącym powodzeniu cateringów dietetycznych w Polsce. Istnieją takie firmy jak Nice To Fit You, które nie tylko dają gwarancję jakości sezonowych produktów pochodzących od wyselekcjonowanych oraz lokalnych dostawców, ale również zapewniają klientom pełną możliwość personalizacji swojego menu za pomocą wygodnej aplikacji mobilnej czy strony internetowej.

“Grymaś, kapryś, wydziwiaj!” nawołuje swoich konsumentów Nice To Fit You – marka, która wprowadziła na rynek cateringów w Polsce możliwość wyboru menu i w tym obszarze niezmiennie wiedzie prym, oferując aż 30 propozycji dań każdego dnia.

Kuchenne trendy

W mediach można zauważyć rosnące zainteresowanie kuchnią roślinną i dietą wegetariańską. Według badań coraz więcej ludzi rezygnuje z mięsa, jak i z reszty produktów odzwierzęcych. Duża część wegetarian, wegan czy tych, którzy decydują się na dietę w stylu “flexi”, kieruje się kwestią zdrowotną. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że mięso dostępne w dyskontach zwykle nie charakteryzuje się jakością z najwyższej półki. Ten temat bezpośrednio przekłada się również na popularność diet wegetariańskich w cateringach dietetycznych.

Dieta a odporność