Chełm wesprze branżę gastronomiczną

"To kompleksowa strategia, program walki z covidem, ale także i pomocy dla sektora gospodarczego w mieście, w tym trudnym czasie" - powiedział w piątek prezydent Chełma Jakub Banaszek podczas konferencji, na której wraz ze swoim pełnomocnikiem, byłym ministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim zaprezentowali założenia miejskiej strategii walki z Covid-19.

Strategia ta obejmuje m.in. wsparcie dla branży gastronomicznej, która na skutek obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii znalazła się w trudnej sytuacji.

Samorząd Chełma zdeklarował dla tej branży zwolnienie z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021, rabat kwotowy w wysokości 5000 zł od spółek komunalnych na rachunki za media (woda, ścieki, ciepło) w 2021 roku a także wydłużenie terminu płatności za media w miesiącach, w których utrzymane były obostrzenia związane z zakazem prowadzenia działalności. W sezonie letnim przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłat za zajęcie pasa drogowego przez ogródki restauracyjne.

Przedsiębiorcy działający w branżach objętych restrykcjami sanitarnymi zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości za listopad. "Mam tu na myśli m.in. branżę fitness czy gastronomię" - zaznaczył Banaszek.

Strategia dotyczy też zwiększania dostępu mieszkańców Chełma do testów wykrywających koronawirusa. "Chcemy oprócz tego, co jest wypracowane na poziomie całej Polski, czyli dostępu do testów genetycznych, wprowadzić taką miejską strategię testowania" - powiedział Cieszyński.

Miasto planuje umożliwić testy na przeciwciała IgG dla osób znajdujących się w grupie najwyższego ryzyka, czyli m.in pracowników spółek miejskich i samorządowych, którzy muszą wykonywać pracę stacjonarnie i mają kontakt z duża liczbą osób lub muszą pracować w zespołach. Miasto deklaruje wsparcie organizacyjne w przeprowadzeniu takich testów także dla prywatnych przedsiębiorców.

Ponadto ma powstać w Chełmie - finansowany ze środków urzędu miasta - punkt, w którym możliwe będzie wykonanie zleconego przez lekarza szybkiego testu antygenowego. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na testy finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia miasto udostępni także miejsce dla dodatkowego punktu pobierania wymazów.

Władze Chełma zapowiadają, że będą koordynować działania antykryzysowe m.in. przy organizacji izolatoriów, a także rozmawiać z przedstawicielami lokalnego biznesu o szczegółach proponowanych strategii rozwiązań.

Banaszek podkreślił, że przedstawione założenia strategii walki z covidem wykorzystują możliwości, którymi dysponuje każdy samorząd gminny, ale też potencjał różnych branż i środowisk. "Cały ten program ma być realny i realnie pomóc zarówno służbie zdrowia, sanepidowi, ale też dać wsparcie dla branż dotkniętych tych kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. (…) Możemy się różnić, mieć różne poglądy, ale w sytuacji trudnej, kryzysowej powinniśmy wszyscy się wspierać i samorządy także muszą wziąć odpowiedzialność za tę trudną sytuację" - dodał prezydent Chełma.