Dąbrowa Górnicza zwalnia restauratorów z opłaty alkoholowej

Podczas środowej sesji nadzwyczajnej radni miejscy zdecydowali o zwolnieniu restauratorów i właścicieli barów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

"Branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej dotkniętych ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19, dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy wspierać przedsiębiorców działających w tej dziedzinie. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży to bardzo potrzebna uchwała, nie budząca chyba niczyjej wątpliwości" - powiedział radny Robert Witecki.

Taka decyzja była możliwa dzięki styczniowej nowelizacji przepisów, które dały radzie miejskiej możliwość podjęcia uchwały zwalniającej z opłaty tzw. korkowego.

"Jako gmina, w oparciu o obowiązujące przepisy i w ich granicach, staramy się wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom. Jedną z takich inicjatyw jest podjęta uchwała. Zdajemy sobie sprawę, że to tylko kropla w morzu potrzeb, ale działania gminy mogą być podjęte tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, które są kształtowane przez ustawodawcę, przede wszystkim Sejm" - przypomniała przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Pasternak.

Z szacunków wynika, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalach w 2021 r. w Dąbrowie Górniczej powinny wynieść ok. 206 tys. zł. Takiej kwoty do miejskiej kasy nie wpłacą restauratorzy. Jednocześnie to uszczuplenie dochodów gminy powinno zostać zrekompensowane wpływami z opłat, jakie uiszczą właściciele sklepów, w których, po zamknięciu barów i restauracji, wzrosły przychody ze sprzedaży alkoholu.

Przedsiębiorcy podający alkohol w barach czy restauracjach, którzy opłacili już zezwolenie na ten rok, otrzymają zwrot opłat. Wszyscy będą o tym informowani przez pracowników Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów.

"W obecnej sytuacji każda pomoc jest na wagę złota. Odstąpienie od pobierania opłaty będzie dużym ułatwieniem. Do tej pory przepisy na to nie zezwalały, więc mimo zamknięcia lokali musieliśmy ją uiszczać. Mamy wiele kosztów stałych - czynszów, wynagrodzeń pracowników, składek - więc każdą wydawaną złotówkę oglądamy z każdej strony. Dobrze, że teraz dodatkowo nie będziemy obciążeni opłatą za zezwolenie na sprzedaż alkoholu" - skomentował decyzję władz miasta Robert Żurek, właściciel jednego z dąbrowskich pubów.

"W zależności od konkretnej sytuacji, przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy miasta, Urzędu Pracy czy Polskiego Funduszy Rozwoju. To wsparcie jest ważne, ale najbardziej chcielibyśmy normalnie funkcjonować i radzić sobie sami, bez sięgania po pomoc. Tak naprawdę czekamy na otwarcie lokali, możliwość normalnej pracy i zarabiania" - dodał.