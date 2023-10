Jedna z komisji wyborczych na wrocławskim Jagodnie przyjmowała głosujących aż do 3 w nocy. Czekanie w mroźną wyborczą noc postanowili uprzyjemnić im okoliczni mieszkańcy, którzy przynosili gorącą herbatę. Pomoc zaoferowała także Pizzeria Mania Smaku. Pracownicy lokalu dostarczyli czekającym aż 300 pizz!

Efekt akcji pomocowej okazał się zaskakujący nawet dla właściciela lokalu. Pizzeria zaczęła otrzymywać opłacone zamówienia, ale z prośbą, by nie przygotowywać ani nie dowozić pizzy. Była to forma podziękowania od zmarzniętych wrocławian, ale też mieszkańców innych miast, a nawet Polaków mieszkających w USA.

Właściciel Mani Smaku przyznaje, że nie zrobił tego dla poklasku. Jak wskazuje, była to inicjatywa pracowników, którzy zostali po godzinach - nawet do 1 w nocy.

- Wczoraj dowieźliśmy ostatecznie około 300 pizz do kolejki stojącej do lokalu wyborczego na Jagodnie. Ale uwierzcie, nie zrobiliśmy tego, aby szukać poklasku, a z dobrego serca i dbałości o tych wspaniałych ludzi, którzy postanowili spełnić swój obywatelski obowiązek ponad wszystko. Była to inicjatywa nas i naszych pracowników, którzy po swojej zmianie już wracali do domów, ale zawrócili, aby przygotować te pizze około północy, po północy, po pierwszej w nocy. Brawa dla naszej ekipy, brawa dla każdego kto tam zagłosował tak późno - czytamy w oświadczeniu właściciela Mani Smaku.