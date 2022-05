EEC 2022: Subskrypcja sprawdza się m.in. na rynku diet pudełkowych

Rynek usług opłacanych subskrypcyjnie śmiało wkracza do kolejnych branż. Coraz chętniej płacimy za korzystanie, a nie za posiadanie. To jeden z ważniejszych wniosków z dyskusji o „gospodarce subskrypcji” podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Autor: Wojciech Kuta

Data: 02-05-2022, 07:46

Jacek Domasat, prezes SuperMenu by Anna Lewandowska. Fot. PTWP

Indywidualna dieta

Sukces takich serwisów, jak Netflix i Spotify dowodzi, że nie trzeba kupować płyt, aby posłuchać muzyki lub obejrzeć film. Podobnie od lat dzieje się już chociażby z mediami. Na rynku przybywa zakresów usług oraz produktów, z których korzystamy poprzez opłacanie okresowych subskrypcji w mediach strumieniowych i cyfrowych platformach.

W ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, podczas sesji "Gospodarka subskrypcji" poglądy wymienili przedstawiciele branż: cateringowej, wynajmu mieszkań, ebooków/audiobooków oraz medialnej.

- Jesteśmy typową firmą subskrypcyjną. Klienci kupują u nas w systemie abonamentowym wybrane przez siebie plany diet, na przykład na kilka dni, tygodni, miesięcy czy pół roku. W tym modelu prowadzimy już ok. 97 proc. naszej sprzedaży - informował Jacek Domasat, prezes SuperMenu by Anna Lewandowska.

Pierwsi na rynku zbierają premie

Wszyscy uczestnicy kongresowej debaty „Gospodarka subskrypcji” wskazywali, że ze swoją ofertą byli pierwszymi lub jednymi z pierwszych na polskim rynku. Jak zaznaczył Jacek Domasat, sam catering dietetyczny to nadal stosunkowo młody, a zarazem dość specyficzny biznes.

– Nasza spółka powstała dwa lata temu, korzystamy jednak z modelu, który już wcześniej sprawdził się w innych rodzajach cateringu. Nie musieliśmy zatem wyważać otwartych drzwi. Między innymi dlatego nasi klienci nie mają większego problemu, żeby z góry opłacić 3-miesięczny lub półroczny abonament, aby codziennie otrzymywać posiłki zgodnie z wybranym wcześniej planem dietetycznym – informował prezes SuperMenu by Anna Lewandowska.

Kto jest odbiorcą, a kto płaci?

Czy z usług subskrypcyjnych w internecie korzystają głównie osoby młode? Okazuje się, że - wbrew obiegowym opiniom - po ten model sięgają ludzie w bardzo różnym wieku.

– Z naszych doświadczeń wynika, że te usługi nie są ściśle skorelowane z metryką. Większość odbiorców mieści się z grupie wiekowej między 25. a 45. rokiem życia. Kolejną bazę stanowią osoby w przedziale 45-55 lat. Nie obserwujemy u tych odbiorców obaw - np. przed obciążaniem karty kredytowej. Tak więc samej subskrypcji nie kierujemy do ludzi młodych, ale jako firma kształtujemy, określamy klienta, do którego chcemy dotrzeć – podkreślał Jacek Domasat.

W jakich obszarach gospodarki i branżach subskrypcja ma sens, jakie rynkowe terytoria może jeszcze zdobywać?

– Myślę, że ta forma rozliczeń sprawdzi się w przypadku wszystkich usług mających charakter cykliczny, powtarzalny. To także usługi niejako do wzięcia „od ręki”. Kto jeszcze kilkanaście lat temu przypuszczał, że będzie można z jednego miejsca wziąć zamówiony samochód lub rower, po skorzystaniu odstawić go zupełnie gdzie indziej? Dziś to już nikogo nie dziwi – zaznaczył Jacek Domasat.

Jego zdaniem weszliśmy już mocno w dość powszechny trend korzystania, a nie posiadania.

– Kiedyś kupowaliśmy samochód i używaliśmy go tak długo, aż „się zwrócił”. To już przeszłość. Dziś klient chce coraz częściej zapłacić tylko za czas, w którym korzysta z danego produktu czy usługi – podsumował szef SuperMenu by Anna Lewandowska.

