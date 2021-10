Eminem otworzył restaurację Mom's Spaghetti

Eminem otworzył w rodzinnym Detroit restaurację pod nazwą Mom's Spaghetti. W lokalu można zjeść mięsne i roślinne spaghetti, a także kupić gadżety sygnowane nazwiskiem słynnego rapera.

Autor: vegoutmag.com/portalspozywczy.pl

Data: 03-10-2021, 12:16

Eminem w swoim lokalu Mom's Spaghetti. fot. Jeremy Deputat/Eminem.com

Nazwę Mom's spaghetti skojarzą nie tylko fani Eminema. Słynny wers pochodzi z jednego z największych przebojów rapera 'Lose Yourself'. Kawałek, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "8 Mila", przyniósł muzykowi Oscara za najlepszą piosenkę 2003 roku.

O co więc chodzi z tym spaghetti? Tak naprawdę nie wiadomo do dziś, co Marshall Mathers miał na myśli rapując o lądujących na swetrze wymiocinach ze spaghetti mamy. Fraza okazała się jednak tak chwytliwa, że szybko weszła do języka potocznego. Stała się też bohaterem niezliczonych memów, które w sieci krążą do dziś, mimo że od premiery utworu minęły prawie dwie dekady.

Po latach potencjał 'Mom's Spaghetti' postanowił zmonetyzować też sam Eminem. Lokal gastronomiczny pod tą nazwą pojawił się w Detroit w 2017 roku jako pop-up (lokal otwierany na z góry określony czas) we współpracy z Union Joints Restaurant Group. Inicjatywa okazała się frekwencyjnym hitem i z działania obliczonego na promocję nowego albumu Eminema, została przekształcona w pełnoprawny biznes.

- Świetnie się bawiliśmy, tworząc ten projekt razem z ludźmi z Union Joints, a reakcja fanów była przytłaczająco pozytywna. Był to dla nas prawdziwy test, aby ustalić, czy istnieje miejsce dla regularnego lokalu Mom's Spaghetti, który będzie otwarte przez cały rok – powiedział Paul Rosenberg, menedżer Eminema.

Eminem serwuje Mom's Spaghetti

Stały lokal pod nazwą Mom's Spaghetti ruszył na przełomie września i października przy 2131 Woodward Ave, Detroit, MI 48201, naprzeciwko Comerica Park. Jest to mała restauracja w stylu bodegi, w której zamówienia składa się osobiście w okienku. W jadalni dostępnych jest kilka miejsc siedzących. Nad lokalem znajduje się sklep The Trailer, w którym fani rapera mogą kupić gadżety związane z Eminemem. Sam artysta pojawił się w Mom's Spaghetti na otwarciu, podając makaron podekscytowanym klientom i pozując do zdjęć.

Klasyczne "spaghetti mamy" w lokalu Eminema zjemy za 9 dolarów. Wersja z mięsnymi klopsikami kosztuje 12 dolarów, a roślinnymi 14. Ciekawą opcją jest kanapka spaghetti w cenie 11 dolarów.